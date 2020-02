La nova combinació que triomfa entre les influencers

La moda dels noranta ha tornat, i així ho demostren moltes de les tendències amb les que ens hem trobat aquest inici d'any

18/02/2020 a les 09:30

La moda dels noranta ha tornat, i així ho demostren moltes de les tendències amb les quals ens hem trobat aquest inici d'any: camises de quadres, ratlles i plataformes sobre l'asfalt. També els abrics de quadres vermells i negres, les peces oversize i els looks despreocupats. Tanmateix, hi ha una combinació que està arrasant els darrers dies entre les influencers de moda més conegudes i aquesta és la dessuadora amb la caçadora texana per sobre. Les dessuadores tenen una gran presència en el street style com va succeir en els anys 90 i aporten un look informal i juvenil.La dessuadora ha entrat amb molta força durant aquests últims mesos, tant en punt com la clàssica de cotó. Lluny de les llises i més clàssiques enguany aquesta tendència trobarem estampats d'obres d'art sobre elles. Missatges, princeses Disney o la ja tradicional Frida Kalho conviuen en perfecta harmonia en les dessuadores de 2020. I pel que fa a la caçadora texana, és una peça que mai acaba de marxar del nostre armari però que els pròxims mesos, esdevindrà un veritable must have, tan aviat arribi el bon temps.Ara les influencers semblen haver canviat la blazer per la caçadora vaquera. Maria Pombo i Laura Escanes han estat les últimes a coincidir amb aquesta tendència.