Un 30% de les dones apunta l'alitosis com un motiu per allunyar-se d'una persona en la intimitat

En la tradició cèltica, el mal alè era una de les tres raons per les quals una dona es podia separar del seu marit

La halitosis és un problema que sofreix el 30 i 50% de la població i és una de les principals causes de rebuig social. Segons un estudi que va realitzar La Federació Espanyola de Societats de Sexologia (FESS) el 29% de les dones considerava la halitosis com el principal inhibidor físic de la libido. La falta de erecció amb el 16%, i l'ejaculació precoç, amb el 12%, estaven per sota del mal alè en aquesta qualificació.Segons l'expert odontòleg Iván Malagón «La halitosis es produeix principalment després de dormir, perquè en mantenir en repòs les dents i altres estructures bucals,disminueix la producció de saliva. Aquesta sequedat bucal, al costat de l'estancament d'aliments, sofreix un procés de putrefacció i augmenta el pH de la boca i el creixement de certs bacteris que són capaços de descompondre aliments proteics o grassos, així com les pròpies cèl·lules i la sang de la boca, produint compostos derivats del sofre que són volàtils i que confereixen la desagradable mala olor a l'alè: sulfur d'hidrogen i mercaptano de metil».En l'Edat mitjana, al país de Gal·les, la lepra era un dels tres motius legítims que una esposa podia argumentar per a divorciar-se del seu marit; els altres dos eren el mal alè i el fracàs en tenir relacions sexuals. És important parar esment a aquest problema.Algunes recomanacions per fer front a aquest problema, són:Una correcta higiene bucal és essencial.Reemplaçar el raspall dental cada 3 mesos, ja que una gran quantitat de bacteris poden viure en ell. La neteja de les pròtesis és igual d'important.Visita al teu dentista per a una neteja bucal cada 6 mesos.Alguns aliments amb sabors aromàtics forts (com la ceba i l'all), en ser digerits, provoquen l'exhalació d'olors característiques. Raspallar-se, esbandir-se o xuclar una pastilla per a l'alè, només ajudarà a ocultar les males aromes. Evita certs tipus de menjar com la carn, el sucre, els greixos i els picants. Els productes lactis ajuden a eliminar el mal alè.Si sofreixes sinusitis, refredat o al·lèrgies, els teus sins nasals produeixen més moc. Els bacteris que provoquen la mala olor són atretes per les proteïnes existents en aquests mocs i flegmes que, quan arriben a la gola, provoquen que l'alè faci olor pitjor del normal.La gent que sofreix de gingivitis està més propensa al mal alè crònic, a causa de l'acumulació de bacteris en els teixits que envolten les dents.La saliva és la manera natural que té l'organisme per a netejar la boca, removent les partícules de menjar. Si el flux de saliva disminueix, o si respirem contínuament per la boca, es pot provocar el mal alè. Mastegar xiclet sense sucre estimula la producció de saliva.El tabac no sols deixa l'aroma a cendrer, sinó que el fum afecta el flux de saliva en la boca, la qual cosa provoca sequedat bucal.Els agents químics nocius que es troben en els cigars provoquen la falta d'oxigenació de les genives, la qual cosa afavoreix l'aparició de gingivitis. L'alcohol i el cafè deixen molts residus i es fixen a la placa dental.El mal alè crònic pot ser un signe d'altres problemes seriosos de salut com a infecció en el tracte respiratori, sinusitis crònica, bronquitis crònica, diabetis i problemes gastrointestinals.L'absència de neteja de la llengua és una de les causes més comunes del mal alè. Els sediments es queden en la rugosa superfície de la llengua, creant les condicions ideals perquè els bacteris creixin.Es recomana l'ús d'un neta llengües, no d'un raspall de dents per a això.Beure de 2 a 3 litres d'aigua al dia afavoreix la salivació i redueix el mal alè.Mastegar julivert, infusions de fulles de menta i menjar poma ajuda a mantenir la boca fresca.