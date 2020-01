La faldilla que triomfarà el 2020

Aquesta peça estarà molt present com a favorita de les marques de moda però també en el street style de les influenceres

Entre les tendències més destacades de la moda per aquest 2020 ja hem vist que l'estilisme apunta cap a l'estil grunge, els quadres, les ratlles i les plataformes. També els abrics de quadres vermells i negres, les pecesi els looks despreocupats i per descomptat, les tatxes. Sense oblidar-nos de les gomes o lliga-cues revestides de roba o les forquetes de ganxo. Tamateix, hi ha una peça clau que no podrem deixar de posar-nos: la faldilla texana, midi i de tall evasé.una paraula francesa que significa faldilla ampla.El texà estarà molt present i en un format desgastat que recordarà l'estètica vintage o grunge. És una peça versàtil com el teu parell de vaquers i que per la seva forma més vertical estilitza més que una mini-faldilla. Un cop superem l'hivern, aquesta peça estarà molt present com a favorita de les marques de moda però també en el street style de les influenceres.Givenchy, A.P.C o Stella McCartney són algunes de les marques que van apostar per aquesta peça a la passarel·la combinant-la amb botes altes amb estil dels 70. També la combinació és molt top amb bambes blanques aportant un look més informal.