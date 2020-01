Les cinc peces de roba que s'esgotaran aquestes rebaixes

Les tendències del nou any, faran que algunes peces desapareguin ràpidament

Actualitzada 07/01/2020 a les 13:43

Camises de quadres

Vestit en Classic Blue

Jerseis amb cremallera

Jersei de mànigues bollades

Gavardines beige

Regals, sorpreses, dolços, trobades familiars o escapades... quan acaba Nadal, acomiadem també moltes coses positives característiques d'aquestes dates. Però no tot ha de ser negatiu en el que queda del mes de gener, tot just ara comencen les rebaixes i tenim l'oportunitat de fer-nos amb aquelles peces que volíem però esperàvem un preu més reduït.Les tendències del nou any, faran que algunes peces ràpidament desapareguin així que si vols incorporar-les al teu armari, és un bon moment per prendre nota. Moltes d'elles són de les preferides de les influencers i han esdevingut un 'must have' d'aquesta tardor/hivern.L'estil grunge ha tornat per quedar-s'hi. Un estil que ens recorda a artistes com Kurt Cobain, durant el final dels anys 80 i principis dels 90. Estrenant nova dècada i recuperem icones dels anys 90:camises de quadres en talles grans, barreja de colors amb estampats, vestits informals, vermells i negres, vaquers trencats, pantalons 'pitllo' i, per descomptat, roba com més trencades, millor.Aquesta camisa serà Oversize, oberta i amb una samarreta -bàsica, amb missatge o amb algun dibuix estampat.El blau serà el color de moda de l'any 2020 segons Pantone. Els vestits i jerseis en aquesta tonalitat triada per Pantone arrasaran aquestes rebaixes. A Zara trobarem vestits com aquest, plisat i midi, sofisticat i elegant.Els jerseis amb cremallera que pots trobar en l'armari del teu pare, també coneguts com 'Dad jumpers' seran tendència la primavera 2020. Són jerseis tradicionalment masculí, que hem pogut veure a les xarxes socials, amb cremallera o botons.Les mànigues bollades o que recorden a un globus van arribar la passada tardor per quedar-s'hi. Han estat molt presents durant tot l'any, en bruses, vestits i look de festa i fins i tot, vestits de núvia. I aquest hivern, continua sent una de les tendències més consolidades. De fet, un dels jerseis més buscats d'aquesta temporada és el Jersey de Zara, de coll alt, sofisticat i de mànigues bollades.Les influencers combinen les seves gavardines amb tot i no ens sorprèn, perquè es tracta d'una peça súper elegant i sofisticada.