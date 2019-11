Quina és la intervenció estètica més demandada entre els homes espanyols?

Els homes espanyols superen en deu punts la mitja mundial d'aquells que s'interessen pel mercat de la bellesa

Actualitzada 05/11/2019 a les 13:14

Ja fa temps que la pressió per ajustar-se als cànons de bellesa va deixar de recaure exclusivament en les dones. Els homes, tot i que en menys mesura, també formen part de l'interès de les empreses de captar-los com a clients. De fet, un estudi de Kantar España apunta que la mitjana mundial d'homes que s'interessen pel mercat de la bellesa és del 24%. Entre els homes espanyols aquest interès creix fins al 34% esdevenint en la primera posició del món.La intervenció més demandada entre els homes és l'implant capil·lar, segons recull aquest informe. Entre 2014 i 2017 la demanda d'aquesta intervenció s'ha incrementat d'un 64% en l'àmbit global i Espanya lidera aquest fenomen en ésser el país d'Europa amb l'índex més alt d'alopècia masculina.L'home espanyol s'incorpora a l'ús de categories tradicionalment associades al consum femení i també accedeix a la cirurgia i medicina estètica d'igual manera que ho fa la dona segons l'Associació espanyola de Cirurgia plàstica i Estètica (AECEP). Encara que poden existir tractaments específics per dona i home, la majoria de tractaments pot utilitzar-se per a tothom, amb la variació que probablement tindran diferents necessitats i la seva aplicació serà diferent.En cirurgia estètica, l'eliminació de greix localitzat és un dels objectius clau, sent així la liposucció un tractament molt freqüent, com també ho és de forma més localitzada la abdominoplastia. Una altra tendència a l'alça són les intervencions per remarcar els abdominals en molts homes joves i de mitjana edat i reduir el greix.Liposucción, lipolaser, marcatge abdominal, abdominoplastia, blefaroplastia, lifting, l'home espanyol ha perdut la por al quiròfan on segons apunten clíniques com Man Medical Institute «els preus ja no són un luxe»Fins i tot, segons la Dra María del Taronger Espanya, la Directora de la Unitat Mèdica de Man Medical Institute, es postula com la nova destinació europea del turisme de salut i l'estratègia de Man Medical Institute respon a una demanda en constant creixement.