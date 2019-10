La tendència del Köpskam o la vergonya de comprar

A Tarragona, el proper dia 6 de novembre, l'Associació de mares i pares Porta'm a Prop, ha organitzat un mercadet amb roba i productes de segona mà

Actualitzada 29/10/2019 a les 13:37

Iniciativa de reciclatge de roba a Tarragona

Un nou concepte està agafant força especialment en els països nòrdics i planteja una nova manera de entendre el consum de roba. Parlem del Köpskam que diu prou als dictàmens de la moda ràpida. És un fenòmen que ha emergit a Suècia on tenen una elevada consciència mediambiental. Un anàlisis de dues professores de la Univesitat Oberta de Catalunya recull ara les característiques i la motivació d'aquesta nova tendència.En particular, s'entèn köpskam com un consum més responsable de la roba. Aquest fenomen penalitza el consum obsessiu de peces de roba i el fet de presumir-ne a les xarxes socials. Els unboxings i les col·laboracions que fan alguns influencers comencen a ser mal vistos: «el köpskam pot afectar sobretot celebrities, influencers i marques, perquè són aquestes figures les que més mostren en xarxes les seves noves adquisicions i col·laboracions», adverteix Neus Soler, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC i experta en màrqueting.No solament creix el köpskam. A diversos països s’ha instaurat el moviment no buy year, que anima la gent a no comprar roba durant un any, amb la finalitat de ser conscients de la falsa necessitat de comprar-ne amb tanta freqüència. «Les marques i els influencers s'hauran d’adaptar a la tendència de no consumir per consumir i la indústria haurà de produir a partir de fibres i materials ecològics si no es vol veure afectada», puntualitza Soler.El sector advertia que el 2030 la pressió mediambiental i social s’intensificaria fins al punt d’amenaçar el mateix creixement de la indústria. Actualment, el consumidor de mitjana compra un 60% més de roba que fa una dècada, i una peça s’utilitza només deu cops abans de ser llençada, segons un informe de l'ONU.Aquest canvi de mentalitat ha afectat ja a algunes marques com Forever 21, una empresa de baix cost adreçada a joves que aquest setembre es va declarar en fallida. «El seu públic objectiu (millenials i generació Z) és el més conscienciat amb la reducció del consum, la reutilització de material reciclable, l’intercanvi i la compra ecofriendly», argumenta Judit Barrullas, Professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. A França, sembla que hi ha certs senyals que l’impuls consumista es va controlant; hi ha hagut una reducció d’un 3,6% en la despesa de roba el 2018 i, segons Kantar Media, un 30% dels francesos ja ha comprat roba de segona mà.A escala global apareixen nous negocis, lloguer d’armaris o de peces de roba com Rent the Runway, la creació de línies ecològiques dins de grans marques de moda ràpida, com Arket, d'H&M, o la innovació en l’ús de materials més resistents com el Blocktech, d'Uniqlo, per exemple.A Tarragona, el proper dia 6 de novembre, l'Associació de mares i pares Porta'm a Prop , ha organitzat un mercadet amb roba i productes de segona mà. Serà a l'Espai Jove Kesse de Tarragona, a partir de les 17:30 hores i l'accés es lliure. L'objectiu es reciclar la roba entre les famílies i donar un segon ús a la roba infantil, complements i joguines.