Les botes que porta Rosalia i arrasaran aquesta tardor

Actualitzada 22/10/2019 a les 09:35

Actualitzada 22/10/2019 a les 09:35

La cantant de Sant Esteve Sesrovires, Rosalia, ha lluit unes botes que ja són tendència per aquesta tardor. Són les botes 'dark' és un dels estils de sabates que aquesta tardor-hivern 2019/2020 estarà molt present. I si ho porta la cantant de Malament i Aute Cuture, segur que triomfa. Fa només uns dies, la cantant va mostrar el seu look de 'nena dolenta' a Instagram revolucionant els seus seguidors. Aquestes botes es caracteritzen per ser un calçat en to negre, amb plataforma i record del moviment punk. I la part positiva, que a banda de ser un complement amb el qual aconseguir un urban style d'impressió, són molt còmodes, perfectes per caminar trepitjant fort.

Aquestes botes es poden portar de manera molt diferent. Aporten una gran personalitat al nostre look. Entre les marques que han apostat per aquest calçat trobem marques tan glamuroses com Prada, Bottega, Burberry.

Les Dark poden portar-se amb texans i samarreta però també amb vestits romàntics, contrarestant un estil amb l'altre.

La model Elsa Hosk va decidir-se per botes dark i blazer, amb vestit curt i ulleres de sol, d'estil cat-woman, aconseguint un outfit transgressor però amb glamur.

I una aposta segura és portar les dark amb gavardina 'beige' que combina un estil més formal amb el toc rebel d'aquestes sabates punk.