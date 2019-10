Els cabells blancs es consoliden com a tendència

Les dones comencem a prendre consciència que per davant dels canons de bellesa està la nostra pròpia acceptació i respecte

15/10/2019 a les 13:27

Les tendències de moda afortunadament no resten únicament reservades per millenials, també hi ha tendències que arriben per quedar-s'hi i que ens parlen d'edats més madures.En concret, parlem dels cabells canosos. El que abans quedava reservat pels homes, ara, quan el moviment feminista pren de nou una nova embranzida, quan les dones comencem a ser conscients que per davant dels canons de bellesa està la nostra pròpia acceptació i respecte al que som i volem ser, quan es consolida aquesta tendència. És el moment de reivindicar els cabells blancs com a manifestacions pròpies del meravellós procés que suposa envellir, és a dir, passar el temps, estar viu.El gran repte aterra quan comencen a sortir els primers cabells blancs: és el moment de plantejar-te si tenyir la cabellera amb tonalitats grises per a aconseguir un acabat uniforme o deixar que la transformació sigui natural i progressiva. És veritat, que en aquesta decisió cal tenir en compte que en les cabelleres clares els cabells blancs es dissimulen més, però que sovint que s'enfosqueixen la visibilitat és major. Però recorda que no tens per què amagar-les ni dissimular-les.Un cop hem triat, és el moment de conèixer les cures del cabell gris perquè llueixi en tota la seva esplendor:- Cosmètics antigroc. Per a evitar que la cabellera canosa adquireixi tonalitats groguenques és important utilitzar cosmètics amb tonalitats silver (violetes) per a garantir la permanència del color i evitar la degradació cromàtica.- Molta hidratació. Amb el temps, la fibra capil·lar perd la seva capacitat de retenir l'aigua, de manera que el cabell es mostra més ressec. Per això, és imprescindible tractar la cabellera canosa amb cosmètics capil·lars molt hidratants. Els productes capil·lars amb oli de coco, per exemple, són molt recomanables.- Un gran escut protector. El cabell gris ha perdut la melanina de manera que l'agressió dels agents externs (radiació solar, pol·lució o clor) és molt major.Deixar-se els cabells blancs i optar per no tenyir-se és una opció igual de bona com la de tenyir-se i mantenir la coloració a la cabellera. Més d'una celebrity abraça ja la seva edat amb orgull i naturalitat, esdevenint un pas més per la igualtat.