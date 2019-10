La cosmètica vegana, una tendència imparable

La tendència del consumidor serà determinant en els canvis legislatius contra l'experimentació en animals

Actualitzada 08/10/2019 a les 13:10

En els últims anys, la cosmètica també ha rebut el ressò de preocupació per l'estat del planeta i de la resta d'éssers vius. Cada cop són més persones conscienciades amb el tracte que l'ésser humà li dona als animals i per aquest motiu volen consumir productes que no facin mal ni impliquin explotació als animals.La cosmètica vegana, a poc a poc, va guanyant protagonisme en els nostres hàbits de consum i és ja una tendència imparable que guanya adeptes.El veganisme està creixent de manera imparable a i les dades l'avalen. Tal com publica la consultoria Lantern en un dels seus estudis, en 2020 el mercat global de productes vegans generarà un consum que fregarà els 5 mil milions de dòlars.La cosmètica vegana és aquella que no sols no ha estat testada en animals, sinó que a més no contenen ingredients d'origen animal. Miley Cyrus, Ariana Grande o Natalie Portman (que va realitzar un documental sobre la indústria alimentària Eating animals) són algunes de les ambaixadores d'aquesta cosmètica com a celebritys veganes més conegudes.L'eliminació dels assajos de productes cosmètics en animals a la Unió Europea va ser progressiva. En 2004, es va prohibir l'experimentació amb animals per als productes cosmètics i en 2009, per als ingredients cosmètics. Aquest mateix any també es va il·legalitzar la comercialització de productes cosmètics que continguin ingredients experimentats en animals als països de la Unió. L'experimentació de cosmètics en animals i la comercialització d'aquests productes estan prohibits a la UE, així com a Guatemala, Islàndia, l'Índia, Israel, Nova Zelanda, Noruega, Sèrbia, Suïssa i Turquia. No obstant això, es permeten en el 80% dels països del món. Així per exemple, en el mercat asiàtic, cada país segueix una legislació diferent en el moment de regular la formulació cosmètica.El ple del Parlament Europeu va adoptar, el 3 de maig de 2018, una resolució en la qual demana una supressió a escala mundial dels assajos amb animals en la indústria cosmètica. També estableix que s'impedeixi la venda de cosmètics que hagin estat objecte d'aquesta experimentació abans de 2023. Aquest és l'objectiu i la demanda del consumidor serà determinant. El Parlament Europeu compta amb enquestes d'opinió dels ciutadans que mostren com el 89% vol que la Unió Europea reguli i doni més importància al benestar animal a escala internacional.En el mercat de la cosmètica, hi ha algunes marques cosmètiques que han clamat amb més força contra l'experimentació animal exhibint un compromís sòlid amb la causa com a part intrínseca de la seva filosofia. Aquest és el cas de The Body Shop que, des de 1989, lluita perquè s'acabi amb el testat animal en cosmètics «a tot el món per sempre». Són moltes les marques a Espanya que aposten ja per aquest tipus de cosmètic com Lola Barcelona, Freshly Cosmetics, Handmade Beauty, Matarrania.Per cert, s'ha de diferenciar cosmètics vegans amb aquells que porten el segell de lliures de crueltat animal. Aquest és un error molt comú. Quan un producte és cruelty-free això no vol dir que sigui vegà. Poden trobar-se productes no testats en animals i que contenen ingredients animals, com la mel o llet o altres ingredients com col·lagen o gelatines.La cosmètica vegana ofereix actualment gran varietat de productes de molt bona qualitat, i amb la seguretat que no seran nocius per a la teva pell ni que han suposat l'experimentació en altres èssers vius.