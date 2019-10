Els infidels de Tarragona, dels més discrets als portals de cites

Catalunya és la Comunitat en la qual els infidels publiquen més les seves fotos en plataformes online de cites (35,2%)

Actualitzada 02/10/2019 a les 11:28

Una tendència consolidada és la de lligar a través de les xarxes socials. Si bé l'Instagram és una plataforma que pot servir per conèixer gent no és l'objectiu principal. Tanmateix, existeixen plataformes que sí han estat creades per aquest objectiu i en concret, cites entre persones casades. Aquest estudi explica els hàbits dels infidels a l'hora de mostrar la seva imatge en els perfils.La recerca de Ashley Madison, portal de cites de persones casades, apunta a que Catalunya és la Comunitat en la qual més perfils hi ha amb fotografia (35,2%) i Galícia, en la qual només el 29,8% dels usuaris compten amb imatge en els seus perfils, la que menys. I pel que fa a fotos íntimes, Tarragona està a la cua de publicar imatges íntimes a través d'aquest portal. Els que més 'nudes' publiquen és Girona amb un 8,6%; Barcelona amb un 8,1%, Tarragona amb un 7,2% i Lleida amb un 6,9% d'imatges íntimes entre les fotografies publicades.No obstant això i, encara que part dels infidels s'atreveix a publicar una fotografia en el seu perfil, a l'hora de fer-la pública, alguns decideixen utilitzar una màscara que dificulti ser reconeguts per persones del seu entorn, encara que no és el més usual entre els infidels.De fet, són els madrilenys els que més utilitzen aquesta forma d'ocultar-se (29,1%), encara que en contraposició, a l'hora de mostrar fotos en privat són dels més atrevits i tant el 9,8% de les madrilenyes com el 8,8% d'ells, decideixen publicar fotos seves nus perquè les puguin veure els seus amants.Els infidels no són molt donats a tenir fotos íntimes en els seus perfils privats, de fet, cap de les Comunitats Autònomes compta amb més d'un 10% de persones que publiquin nus.