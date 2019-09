Lligar per instagram: el codi no escrit d'aquesta xarxa social

El joc de miradetes amb el noi que t'agrada o la noia que t'atreu és fa ara a través de les fotos d'Instagram

1. Selfies

2. Supera les Selfies

3. No exageris amb els likes

4. Etiquetar

5. Conversa Privada

Instagram és el nou Tinder, i millorat. No és que tots els usuaris que estan dintre de Instagram ho facin per lligar perquè evidentment hi ha tantes motivacions com a persones (art, maternitat, viatges, fotografia) però el que no es pot amagar és que tant gent jove com gent més madura busquen en Instagram parella o 'amics' que tinguin motivacions similars. La diferència amb altres plataformes on s'evidencia de manera explícita aquest objectiu com Meetic o Tinder és que aquí es fa de manera més subtil i a més, et permet crear un perfil més acurat del que vols, t'agrada i ets.El joc de miradetes amb el noi que t'agrada o la noia que t'atreu és fa ara a través de les fotos d'Instagram. La seducció ve a través de selfies, follows i likes. Deixar-nos veure i mirar, aquesta és la idea. Instagram continua pujant com l'escuma i ha passat de 800 milions d'usuaris en 2018 a 1.000 milions aquest 2019 (+25%). El seu èxit es concentra entre les capes més joves de la societat: el 61% dels instagramers té entre 18 i 34 anys.Però, en concret, com es fa això de lligar per Instagram?Alguns experts apunten algunes clausLes selfies han esdevingut la millor carta de presentació. D'aquí la bogeria de fer-se selfies a tot arreu. La postura, el missatge, el somriure i els filtres han esdevingut armes de seducció.Alguna selfie està bé però quedar-nos només amb fotos de nosaltres mateixos és una mica avorrit i pot semblar superficial i narcisista. Si vols anar més enllà i atreure el noi o la noia a la qual has fixat el teu interès, recorda fer stories que et permetran mostrar allò que t'agrada o t'interessa.Equilibri a l'hora de transmetre la teva opinió sobre el noi o noia que t'agrada. A ningú li resulta fiable la desesperació. El joc de seducció consisteix en no evidenciar a la primera de canvi el teu interès. Saber jugar les cartes i no semblar un Stalker amb un interès asfixiant.Si vols donar un pas més i mostrar un interès més notable, pots fer-ho de manera divertida. Buscar la complicitat a través d'algun hobby o interès comú, alguna foto diferent o despreocupada pot ser una excusa per tenir un tema de conversa privada.Aquesta és l'oportunitat de tenir un apropament més íntim i fins i tot de donar lloc a una cita. Donar lloc a missatges privats, servirà per a donar motiu a converses més íntimes entre vosaltres. I un delsper fer aquest pas és marcar un like a fotografies del passat per tal de demostrar a l'altra persona que hi ha un interès en la seva vida.La cantant Rosalía va normalitzar l'ús d'aquesta plataforma com a eina de festeig quan en la seva cançó Brillo li diu al noi que li agrada: He subío 15 stories, no lo ves?.