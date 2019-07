Tendències a l'hora de viatjar, aquest estiu

La sostenibilitat de les destinacions turístiques i els allotjaments són un dels aspectes que enguany guanyarà protagonisme

Actualitzada 01/07/2019 a les 12:47

Viatjar el 2019 no és el mateix que viatjar el 1990. Això és obvi. Però viatjar el 2019 tampoc és el mateix que viatjar el 2017. I és que el món del turisme no viu aïllat de les tendències i els canvis socials que constantment estem experimentant, més aviat al contrari. I és justament per això que any rere any canvien les tendències. Els conceptes que marquen la manera com fem o farem turisme al llarg d’aquest 2019 segons els principals experts del sector a escala mundial són les següents.Fa anys que les escapades guanyen protagonisme, però, segons una enquesta elaborada per Booking el 53% del viatgers de tot el món enguany vol fer més viatges curts. I és que les ofertes i l’auge del transport low cost —especialment els vols— ha permès que aquesta s’estigui convertint en la principal forma de viatjar, en detriment dels grans recorreguts. Més enllà de la possibilitat de descobrir diverses destinacions amb menys pressupost, els mini viatges milloren especialment l’economia de les petites localitats i de les zones rurals, ja que sovint el que es busca és desconnectar i relaxar-se.El sector turístic no s’escapa de l’auge tecnològic que estem vivint. El futur ens depara un ampli ventall de possibilitats, des d’accedir a la nostra habitació de l’hotel amb el mòbil fins a robots recepcionistes que parlin el nostre idioma. Abans que aquests projectes es generalitzin, el que els espanyols demanen principalment és tenir més control mitjançant aplicacions mòbils dels diferents aspectes que comporten un viatge com tenir localitzat en tot moment l’equipatge (59%) o tota la planificació d’un viatge en una mateixa interfície (57%). Així mateix, a escala global, al 31% dels viatgers els hi agradaria disposar d’un agent de viatges virtual i al 20% que es desenvolupés més la realitat virtual per a conèixer millor el lloc que visitaran abans d’anar-hi.És molta la gent que somia en poder viatjar a l’espai (el 37% dels enquestats segons un estudi) i de fet es preveu que sigui una realitat en un futur no molt llunyà. Ara bé, mentre aquest moment no arribi, ens tocarà seguir explorant les meravelles ocultes que ens ofereix la Terra. I aquest serà un dels principals objectius dels viatges que farem aquest 2019. Les experiències que ens ofereix el món són infinites i moltes estan relacionades en dormir en llocs inusuals com una casa arbre, un iglú, una tenda al desert o una casa flotant.Experiències abans que resMolt relacionada amb la tendència anterior, hi trobem l’auge de les experiències. Segons l’estudi de Booking, el 62% dels viatgers espanyols prefereix viure experiències úniques a acumular possessions materials. I és que ara més que mai el que busquem quan viatgem és recopilar vivències i això es tradueix en una major exigència en els establiments hotelers i especialment en les propostes gastronòmiques que ens trobem en la destinació a la qual viatgem.La consciència ecològica també està guanyant terreny en l’àmbit dels viatges. Cada cop més millenials busquen destinacions que siguin respectuosos amb el medi ambient i que redueixin l’ús dels plàstics.