El sugardating, o com buscar una parella que et mantingui

L'aplicació que promou les relacions basades en l'intercanvi d'interessos més enllà de l'amor ja compta amb mig milió d'usuaris

Actualitzada 14/05/2019 a les 10:01

No és cap novetat. Les relacions on l'amor passa a un segon pla i el que prima és l'interès d'una o de les dues parts ve d'antic. De fet, en el transcurs de la història, això era una pràctica comuna a tot el món fins al segle XVIII, el matrimoni era útil per a crear i mantenir relacions de cooperació entre famílies i comunitats. El matrimoni, però, implicava generalment la subordinació de la dona a l'home i en molts casos un gran patiment per a la dona que no era consultada ni se li demanava opinió sobre el lligam.Sense estendre'ns en el tema del matrimoni concertat (o forçat) que es realitza sense tenir en compte la voluntat de les persones, hi ha una pràctica ben diferent per establir relacions de parelles on també es mou quelcom diferent de l'amor. És el Sugardating. Es denomina cites sugardating a aquelles mantingudes entre una persona amb solvència econòmica, a la recerca d'afecte, i una altra que desitja gaudir de certs luxes materials. I la recerca es realitza a través d'una aplicació que ara els seus creadors s'interessen per donar a conèixer.Quan entres en aquesta aplicació, hem de triar quin rol volem jugar en la relació: SugarMama o SugarBaby per a elles i SugarDaddy o SugarBoy o ToyBoy per a ells. «Així, els aspirants a reviure la seva joventut, i els que volen gaudir d'una sèrie de beneficis econòmics i materials, poden començar a buscar la seva mitja taronja immediatament» expliquen des de la plataforma. Aquesta permet consultar els perfils que més s'adapten als nostres interessos. Si, per exemple, som una SugarMama generosa que vol passar-ho bé amb un SugarBoy jove i ple de vitalitat, només hem d'indicar-ho en la nostra cerca i començar a navegar.SugarDaters, compta amb uns 500.000 usuaris en l'àmbit global i està present en 27 països d'Europa, Amèrica del Nord i Àsia. Els impulsors d'aquesta APP apunten que l'objectiu és «construir relacions basades, en primer lloc, en el benefici mutu, però també en el respecte, la confiança, la diversió, la curiositat i el desig de créixer junts». Els homes o les dones joves que entren a participar d'aquestes relacions busquen tenir una bona qualitat de vida, arribar a cobrir luxoses despeses: viatges, roba, actuacions, departaments, cel·lulars o educació.Molts poden pensar que aquesta nova modalitat és simplement un eufemisme d'altres coses, ells responen que «s'exerceix un estricte control sobre els perfils dels usuaris i penalitza la prostitució i els serveis de escort amb l'expulsió immediata». La pràctica que està experimentat un vertiginós creixement en països nòrdics com Finlàndia i on va passar de 2.500 a 18.000 usuaris en un sol any, així com al Regne Unit.