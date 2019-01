Els cinc països imprescindibles per viatjar aquest 2019

Les tendències en viatges per aquest any segons Lonely Planet i Pinteres

Actualitzada 29/01/2019 a les 10:38

1. Sri Lanka

2. Alemanya

3. Zimbàbue

4. Panamà

5. Belize

Tendències a Pinterest: llocs poc coneguts

Les tendències en viatges van transformant-se any rere any. Les preferències de viatgers canvien en funció de les expectatives. Lonely Planet edita les guies de viatge més conegudes i més valorades pels viatgers amb motxilla. Són una referència pel que fa a les tendències en viatges donada la seva experiència des dels anys 70 i els seus més de 600 títols editats. Cada any, elabora un llistat dels països que més desperten l'interès dels viatgers.Entre aquests, han seleccionat:És un estat asiàtic de tradició mil·lenària famós per ser un puntal de saviesa a l'antiguitat i per ser avui un dels països més densament poblats.Els experts de Lonely Planet destaquen que «la seva oferta és avui major que mai: per a famílies, fans de l'adrenalina, ecoturisme, cercadors de teràpies de benestar i amants del bon menjar de tots els pressupostos».La proximitat a les illes Maldivas fan que sigui una combinació perfecta (sempre que estigui a l'abast de la nostra butxaca). Sri Lanka destaca per les seves platges i per la seva cultura, i un ecosistema incomparable. Les Maldives és el luxe, l'exclusivitat… el descans i la cireta perfecta per a unes vacances inoblidables.Enguany celebren el centenari de la Bauhaus, una escola d'art i arquitectura a Alemanya que fou fundada el 1919 per Walter Gropius a Weimar (Alemanya) durant la República de Weimar, i fou clausurada per les autoritats prussianes (en mans del partit nazi) l'any 1933. La seva influència va arribar a tot el món. El 1996 la Bauhaus i les seves seus a Weimar i Dessau van ser declarats Patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Des de la coneguda guia destaquen que es realitzaran nombroses exposicions i obriran les seves portes nous museus a tot el país. Serà una destinació imprescindible per aquest 2019.És un estat del sud de l'Àfrica envoltat per Zàmbia (al nord-oest), Moçambic (a l'est), la República de Sud-àfrica (al sud) i Botswana (a l'oest). Zimbàbue ofereix experiències exclusives: sobrevolar les impressionants Cataractes Victòria, passejar entre lleons i veure els grups d'elefants i rinoceronts o visitar ciutats increïbles com Harare. Lonely Planet apunta que apunta que «és una de les destinacions més segures d'Àfrica» i que a més, «té una població molt acollidora».és el país més meridional de l'Amèrica Central. Un país tropical que té la versió més cosmopolita amb els seus gratacels a la ciutat de Panamà i la seva cara més natural i tropical, amb llargues costes de sorra blanca, selves tropicals i biodiversitat sorprenent. Des de Lonely Planet destaquen que «sorprèn molt que encara romangui fora del radar turístic».És un estat de l'Amèrica central, que limita al nord i al nord-oest amb Mèxic, a l'oest i al sud amb Guatemala i a l'est amb el mar de les Antilles.Entre els seus tresors, destada la barrera de coral, la segona més gran del món, per darrere de l'australiana. Belize compta amb una barrera de coral, amb els seus més de 100 classes de coral i unes 500 espècies de peixos tropicals, és un autèntic paradís submarí. Lonely Planet també destaca la seva població molt acollidora, «gent que és una exòtica mescla d'orígens». Belize és una destinació excepcional, tant per a fer submarinisme com per a observar les nombroses espècies d'ocells que viuen allí. La millor època per viatjar és entre novembre i maig.Per la seva banda, en el seu informe de recerques de 2018, Pinterest confirma la tendència en què la gent busca illes paradisíaques, com Belize, que siguin poc transitades o conegudes. Van incrementar les recerques d'illes menys transitades en un 179%. Entre les tendències la gent busca també ciutats apartades, ciutats petites, amb hotels únics i llocs discrets de descans.Pinterest remarca l'increment d'un 276% en la cerca de viatges a ciutats petites. I en aquest sentit, també busquen destinacions alternatives. Llocs on no calgui fer cues ni haver de trobar-se amb un excés de turistes. Van comptabilitzar un increment del 142% en la recerca de castells abandonats.