Anar sense sostenidor torna a ser tendència

Youtubers, cantants i actrius se sumen a aquest moviment que es belluga entre una tendència de moda i una reivindicació feminista

Actualitzada 25/09/2018 a les 10:30

El moviment #Braless ha arribat per quedar-s'hi. Youtubers, cantants i actrius se sumen a aquest moviment que es belluga entre una tendència de moda i una reivindicació feminista. Que tremolin les marques de llenceria perquè sembla que aquesta tendència ha irromput amb força entre moltes dones que primen la comoditat i la llibertat. La dita popular deia que el sostenidor evitava que els pits caiguessin amb el pas del temps. Tanmateix, han aparegut estudis en els quals asseguren que aquesta peça de roba no evita els canvis en els pits i per contra, contribueix al fet que els músculs siguin més febles.El professor Rouillon, tal com va apuntar en la revesta Elle, va dur a terme un estudi durant més d'una dècada en el qual van participar més de 300 voluntàries entre 18 i 35 anys i en el qual es va calcular amb una regla el canvi de posició dels pits amb el pas del temps: «Els nostres primers resultats confirmen la hipòtesi que el sostenidor és una necessitat falsa. Mèdicament, fisiològicament i anatòmicament, els pits femenins no es beneficien de la privació de gravetat. Al contrari, cauen més amb el sostenidor».Aquesta tendència, que ha esdevingut un recurs estètic entre les celebrities, en realitat, té el seu origen en els anys setanta i va anar un símbol del moviment feminista per protestar contra l'opressió del cos de la dona, una reivindicació de llibertat. No obstant això, actualment, no s'utilitza com a icona, s'ha traduït, simplement, en una tendència de modam sota els hashtags #Braless, #Goingbraless i #Freethenipples. Entre les alternatives al sostenidor, hi ha els top o fins i tot peçoneres reutilitzables adhesius.Entre les seguidores d'aquesta tendència trobem a Miley Cyrus que no han tingut cap problema en apuntar-se a aquesta tendencia, tampoc Kim Kardashian o Heidi Klum, Gigi Hadid, Jennifer Aniston o Lady Gaga… També són ja moltes millenials que han decidit optar per aquest gest com a símbol de llibertat.