Descobreix quin serà el color de pintaungles tendència per aquesta tardor

Una altra de les propostes transgressores són el d'animal print i que donen una sensació intensa i 'salvatge' del look femení

Actualitzada 18/09/2018 a les 08:54

El color Pantone 2018 también para las uñas

La moda no deixa de sorpendre'ns i cada setmana, la xarxa plena d'influencers obsessionades per ser conegudes fa néixer tendències per destacar amb el nostre outfit. I de les tendències no s'escapa ni un sol detall, també els colors dels labials, o com el tema que avui ens ocupa, els colors de pintaungles.La tendència per aquesta tardor sí tenen un punt transgressor Jin Soon Choi, conegut manicurista va destacar a la revista The Zoe que els colors que estaran de moda aquesta temporada de tardor seran blanc i negre pur.Una altra de les propostes transgressores que acompanyaran a un dels estampats de la temporada d'animal print i que donen una sensació intensa i 'salvatge' del look femení.Tanmateix, si no ho veus clar, no cal arriscar-se, pots mantenir tonalitats més clàssiques i continuaràs anant a la moda. Choi apunta tonalitats de marrons, taronja brillants o groc mostassa. També el color turquesa intens i opac estaran presents.El color nude serà perfecte per aquelles que vulguin una manicura discreta però a la vegada amb un color que continua sent tendència.El color de l'any 2018 segons Pantone es reinventa d'aquesta manera per a la tardor. El color malva és ideal per als fanàtics del color ultraviolat que busquen canviar el seu color favorit en la tempora de tardor que s'apropa.