El vestit que triomfarà aquesta tardor i ja porten les influencers

Actualitzada 28/08/2018 a les 10:09

Good nightS.. ❤ A post shared by Paula Echevarria (@pau_eche) on Jul 14, 2018 at 3:01pm PDT

Ja el porten les influencers i podem confirmar que el seu estampat animal serà un dels que tornaran amb força aquesta tardor. El vestit en qüestió és un model tipus camiser, lleuger i elegant. La part més atrevida són els seus colors 'animals' que donen molta més força al look i que aquesta tardor ha tornat per quedar-se. Pula Echevarría és una d'aquestes influencers que s'ha declarat fan del print. Aquí la veiem a la festa del seu aniversari amb uns vestit creuat de màniga acampanada.És encertat pensar que l'estampat animal mai ha desaparegut del tot, però el que està claríssim és que en la tardor 2018/2019 estarà més present que mai en tota les seves versions. Els dissenyadors han anat un pas més enllà i han apostat fort per l'animal print en totes les seves versions i reinventant el color amb tonalitats fluor. Max Mara va presentar una proposta molt atrevida i sofisticada, lleopard amb superposició d'estampats. No ha estat l'únic dissenyador que ha apostat per aquest estampat. Gucci, Balenciaga, Versace, Ferragamo o fins i tot Galliano han convertit aquest estampat en protagonistes de les seves desfilades. També Dolce Gabbana va apostar per aquest estil:El vestit que han triat les influencers són màniga llarga o midi, amb volants i algun toc asimètric en la faldilla per donar-li encara més moviment. Tanmateix, si volem seguir aquesta tendència, podem començar per complements com polsera, la ballarina, la sabata de taló o bosses i bandoleres. Aquest estampat en versió low-cost es pot trobar a botigues com Zara