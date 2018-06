Les 'estranyes' ulleres de sol que poden esdevenir tendència

Kim Kardashian es va deixar veure recentment amb aquestes ulleres que recorden a les que porten els esquiadors

Actualitzada 19/06/2018 a les 10:08

Ulleres Cat-Eyes

Sabem que les coses que esdevenen tendència a vegades no agraden a primera vista però les celebrities, les marques i finalment la moda al carrer fa que es posin de moda. Kim Kardashian es va deixar veure recentment amb aquestes ulleres que recorden a les que porten els esquiadors però, amb la diferència, que estem en ple estiu: unes ulleres de sol de pantalla de dimensions considerables i que no van deixar indiferent a ningú. A més, no és el primer estiu, que Kim aposta per les grans dimensions en ulleres de sol. L'any passat va fer servir ulleres de mirall de gran tamany.No només ella està apuntant per aquest tipus de complement per protegir els ulls del sol, algunes celebrities com Julie Sariñana, ha lluit els seus models.I aquestes ulleres, no són la única cosa que ha deixat bocabadats del look de la Kim Kardashian en els darrers mesos. Durant els MTV Movie & TV Awards 2018, va deixar-se veure amb aquest Versace blanc hiperajustat que va combinar amb unes trenetes africanes, que podrien retornar i posar-se també de moda. I és que, ens agradi o no, el què porten les germanes Kardashian pot acabar creant veritables tendències a tot el món.Aquestes enormes ulleres de la Kardashian constrasten amb el que sí ja està confirmat com a tendència aquest estiu: les ulleres en tamanys més petits. És a dir, aquest estiu, les ulleres de dimensions més reduïdes es fan un espai al mercat. Entre les ulleres que es podran veure aquest estiu seran les ulleres 'cat-eye' amb forma d'ull de gat. Aquestes ulleres que recorden al glamour italià són les preferides actualment de les celebrities nòrdiques. Els models en color negre o blanc es combinen bé amb qualsevol outfit.