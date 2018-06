Camises i vestits per l'estiu frescos i lleugers gràcies al 'brodat suís'

Un tipus de tela amb grans forats que marcarà tendència aquest estiu

Actualitzada 12/06/2018 a les 10:23

Una nova categoria ha aparegut aquest estiu a les botigues de roba més conegudes. Entre la secció de camises i vestits ha sorgit l'estil «brodat suís». A primera vista és probable que aquest terme no es conegui, ja que aquest tipus de decoració en moltes ocasions no es considera com un «brodat». Això és degut al fet que s'acostuma a relacionar el brodat com aquell fil independent que amb un petit relleu acaba formant un dibuix, com poden ser el guipur o el popelín. Encara que el «brodat suís» és totalment diferent de la concepció de brodat que es té, crea una mena de forat que en conjunt amb els altres aconsegueix crear motius decoratius amb certa finura.Per tant, aquest tipus de teixit consta d'una tela calada que no és de punt. Acostuma a ser de color blanc o blanc trencat. Amb aquest estil s'elaboren bruses, camises, granotes i vestits perfectes per l'estiu. El nom de «brodat suís» sorgeix al segle XIX, quan els brodats de la regió de St. Gallen van esdevenir els més venuts i desitjats en tot el món.Aquesta peça de roba és perfecte per portar-la a l'estiu, ja que gràcies als forats i al seu teixit súper fi resulta molt fresca i lleugera, a més combina molt bé amb texans clars. També es pot dur amb una pamela al més estil influencer. Un altre complement que li queda perfecte a aquest estil de roba és un cabàs de palla, ja que el conjunt forma un estil molt estiuenc i fins i tot es pot complementar el look amb unes vambes Converse.