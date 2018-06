El truc de Meghan Markle per lluir la seva flamant cabellera

El seu cabell arrissat poc definit i encrespat va passar a la història

El truc de Meghan

«Del que més se sorprendrien els meus companys de classe si em veiessin ara és del meu pèl», confessava Meghan Markle en una entrevista que va fer abans de la seva boda reial amb el príncep Harry. L'estil de Meghan Markle causa tendència, la seva elegància i sofisticació no van deixar indiferents a ningú ni abans ni després de la seva boda. Markle combina un estil chic i minimalista però amb un punt modern i carregat de personalitat que el fan únic. Tanmateix, el seu estil no arrisca amb elements excessivament transgressor però si amb peces de disseny que marquen la diferència.Un dels aspectes que més criden l'atenció és el seu cabell, llarg, amb cos i brillant. Una cabellera molt diferent a la que lluia quan era una adolescent amb un arrissat poc definit i encrespat. Ara la seva llarga cabellera negra, d'aspecte saludable i gairebé sempre a l'aire, ondulant i amb volum, és una altra dels senyals d'identitat del seu look.L'allisat que ha aconseguit Meghan Markle ha estat gràcies a un tractament que ara s'ha posat de moda: la keratina brasilenya que qualsevol dona pot fer-se a la perruqueria i Meghan ha fet que sigui tendència. La diferència d'aquest tractament és que dura molts mesos, un promig de cinc, i dona força i elasticitat al cabell a més d'aportar molta hidratació. Els experts apunten que està indicat per a tot tipus de pel, independentment de la seva condició i si ha estat tenyit o molt danyat. En realitat, l'efecte del tractament és millor i mes llarg en cabells que han estat tractats amb químics anteriorment.A més Meghan, compta amb un altre truc per aconseguir un pentinat desenfadat i amb volum és l'anomenat hair flip: abans de sortir, volteja el seu cap cap avall movent el pèl i després torna a la seva posició amb un moviment brusc. Amb aquest senzill pas, aconsegueix que la seva melena adquireixi un acabat més fresc en qüestió de segons.