Un projecte busca dones per fotografiar-les només aixecar-se al matí

L'objectiu de la fotografa és assolir 100 imatges captant la naturaliatde les protagonistes

Actualitzada 22/05/2018 a les 08:52

Gema González és una fotògrafa valenciana que vol mostrar una altra cara de les dones a les seves fotografies. En la època d'Instagram en que tothom dona molta importància a la imatge, neix un projecte que vol mostrar la naturalitat. Sota el títol, Per què no t'arregles vol captar els rostres de dones entre 18 i 50 anys, que s'acaben d'aixecar del llit, sense maquillatge, sense pentinar i sense vestits arreglats. L'objectiu de la fotografa és assolir 100 imatges captant la naturaliatde les protagonistes.«El propòsit d'aquesta sèrie fotogràfica és mostrar que totes les dones tenim un cos i una cara que valen, independentment de la seva bellesa. Podemos existir, tenim dret a ser, fins i tot sense ser maques, sense estar maques».«Odio l'expressió 'arreglar-se', perquè quan la usem estem donant per fet que estem 'espatllades' o 'trencades' i que necessitem recompondre'ns, com si fóssim màquines avariades. Per això vaig triar l'expressió 'Per què no t'arregles» ha explicat en una entrevista a la revista Elle.La fotografa va estudiar periodisme i comunicació audiovisual i, en aquell moment, va començar a repensar la visió de la imatge femenina. En el seu blog, la fotografa explica que «s'han fet molts al·legats a favor de la bellesa femenina. Ja és hora de restar-li importància al mite i situar al centre de la discussió altres valors que ens permetin recuperar la nostra autonomia i autoestima, canalitzant les nostres energies cap a la consecució d'una societat més igualitària» i afegeix que el seu projecte «és un al·legat a favor del nostre dret a no ser ni estar maques. Perquè nosaltres, fins i tot al nostre moment més lleig, seguim sent nosaltres, i també ho valem».