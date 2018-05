Els estilismes que no et pots perdre d'Eurovisión 2018

Entre els looks va destacar el vestit de la cantant d'Estònia amb 590.000 cristalls de Swarovski

Actualitzada 15/05/2018 a les 09:42

La gala d’Eurovisió 2018 no ha estat un paradigma de les tendències d’aquest 2018 però sí que ens ha deixat imatges pel record amb vestuaris que, sens dubte, no ens van deixar indiferents. Des del luxe de la representant d’Estònia, la senzillesa del Regne Unit i la sobrietat i elegància d’Amaia. També va haver-hi espai per looks més ‘frikis’ com el de Mélóvin que va aparèixer vestit de vampir per interpretar la seva cançó Under the Ladder. La camisa gris i la jaqueta negra veritablement el van fer semblar un vampir.Sense cap dubte un dels més espectaculars va ser el de Eleni Foureira de Xipre, emulant el look i la força de Beyoncé. El seu vestit estava dissenyat per brillar amb més de de 590.000 cristalls de Swarovski. La granota ajustada ple de brillants i deixant al descobert l'abdomen la va combinar amb una jaqueta curta de cuir que li va aportar molta força sobre l'escenari.Una altra dels vestits que ens va deixar bocabadats va ser el de Elina Nechayeva que va costar la gens menyspreable quantitat de 65.000 euros. Espectacularitat extrema sobre l'escenari per interpretar el tema líric en italià 'La Forza'. La gràcia del vestit era una llarguíssima cua on es projectaven imatges que acompanyaven la seva interpretació i donava un cop d'efecte a la seva actuació.Amaia Romero i Alfred García no van guanyar Eurovisió 2018 com haguèssim volgut, però es van colar en el rànquing dels millors vestits del festival. Amaia va optar per un vestit llarg negre molt elegant amb detalls daurats i platejats, escot en v, i mànigues mig transparents de Teresa Helbig. Per la seva banda, Alfred atrevir-se amb un vestit granat amb camisa blanca de Paco Varela, elegant i marcant un estil diferent del clàssic esmòquing.Un look senzill però molt elegant va ser el de la representant britànica que va portar una granota de color blanc amb escot asimètric. Un look que perfectament podríem portar nosaltres en una festa o celebració en la qual volguéssim destacar.Moldàvia amb DoReDos va triar els colors de 'Parchís'. Si bé no podem parlar d'un look per copiar sí que va omplir l'escenari de color i originalitat apartant els colors foscos que van predominar en aquesta edició. Un estilisme alegre i festiu que va recordar a les actuacions infantils dels anys 80.Austràlia va donar la nota amb un look dos talles més petites del qual necessitava la cantant. Jessica Mauboy va interpretar el tema We Got Love. Lluentons en tons violeta, daurat i blau que li quedava massa ajustat per ser afavoridor. Un disseny d'escot asimètric amb frunzit en zona de la cintura que es va quedar una mica curt per l'actuació.