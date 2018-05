Els trucs de bellesa de les nostres mares que no fallen

Consells naturals i senzills que s'han dit tota la vida i ens ajuden a sentir-nos millor

Actualitzada 08/05/2018 a les 09:13

Dents més blanques

Llavis ressecs

Adéu a les ulleres

Ajudar a reduir les varius

Pestanyes més boniques

Mai et dormis maquillada

Segurament la primera vegada que vam veure maquillar-se a una dona va ser la nostra pròpia mare. Probablement les primeres pintures que vam fer servir tenien propietària i era ella. En la seva època fèien servir alguns trucs de bellesa que ara recuperem quan les xarxes socials estan plenes de vídeos d'homes i dones explicant com es maquillen i moltes de les claus que fan servir.Totes hem tingut aquest esdeveniment en concret al que havíem d'anar perfectes i un dels nostres requisits per sortir impolutas en les fotos sempre era tenir les dents més blanques. Les mares aplicàven una miqueta, mai hem d'abusar, de suc de llimona o bicarbonat amb el raspall de dents.El primer que farem és aplicar-nos un labial hidratant. Després, ens posarem una bona quantitat de sucre en els llavis perquè actuï com exfoliant, però això sí, mentre t'ho apliques amb un cotó exerceix un petit massatge circular, per anar activant així la circulació. Aquest massatge ha de durar uns tres minuts. Després, amb aigua tèbia (lleugerament calenta) ho anirem retirant, sense deixar d'exercir aquest petit massatge. Veuràs com d'aquesta manera llueixes uns llavis lliures de pell i amb una tonalitat molt més atractiva. No oblidis repetir-ho també abans d'anar a dormir.Congelar bossetes de camamilla o, fins i tot, culleres soperes era el remei que les nostres mares ens recomanàven per eliminar les borses i ulleres. El cogombre també pot ser un bon remei, té propietats astringents i anitinflamatòries.Si tens petites varius fruit sovint d'estar moltes hores de peu, un bon remei que ja aplicàven les nostres mares i àvies era fer banys d'aigua (molt) freda. També destaquem una altra remei natural: la planta de aloe vera conté uns cristalls rics en nutrients essencials que beneficien tant la salut de la pell com la circulació sanguínia. El seu ús tòpic s'ha aprofitat durant dècades com una solució natural contra les venes inflamades i adolorides. Té propietats astringents i hidratants que, després de ser absorbides, controlen la formació de varices en les camesAplicar pols compacts abans de la màscara de pestanyes per tenir les pestanyes molt més llargues i voluminoses; posar unes gotetes d'oli de ricino per cuidar-les i que creixin més ràpid.I un dels trucs més bàsic però que més raó teníen les nostres mares: «Mai et dormis maquillada» Durant la nit, totes les cèl·lules del cos, inclosa la pell de la cara, tenen un període de regeneració. Si dorms maquillada estas dificultant que això es doni i contribueixes a que apareguin imperfeccions com a arrugues o punts negres.Un gran consell de bellesa de mare és no oblidar-nos de llevar-nos el maquillatge abans de dormir-nos.