Incloure a la dieta aliments que continguin la Vitamina C per reforçar les defenses

Actualitzada 07/05/2020 a les 08:42

La demanda d’aliments amb Vitamina C ha esdevingut un fenomen els darrers dies. Fins i tot, les farmàcies han registrat un fort increment de la demanda d’aquesta vitamina amb l'objectiu d’ajudar a les defenses del sistema immunitari. Aquesta vitamina és fonamental per un bon funcionament dels processos fisiològics humans i la seva absència a la nostra dieta de forma continuada, ens pot portar molts problemes de salut.

Sigui efectiva o no per reforçar la protecció davant la pandèmia, els aliments que la contenen són importants a la nostra dieta. Habitualment, hem pensat que la llimona i la taronja són els aliments que més contingut d’aquesta vitamina tenen. Tanmateix, trobem d’altres que també tenen un elevat contingut.

Ni la llimona ni la taronja són, al contrari del que creiem, els aliments més rics en vitamina C. Segurament, els sucs de fruites naturals venen més de gust de bon matí que una amanida, una hortalissa o una peça de fruita, però també tenen més concentració de sucres.

Existeixen aliments que igualment ens donen la quantitat diària necessària de vitamina C (que es situa entre els 40 i els 100 mil·ligrams, segons l’OMS) i que, a més, redueixen la ingesta de sucres i augmenten la de fibra vegetal, un compost fonamental per a la bona salut de la flora intestinal i per a mantenir l’obesitat, la diabetis i les malalties cardiovasculars allunyades. Són fruites i hortalisses que s’han de menjar preferentment en cru per poder aprofitar el màxim de vitamines. Entre d’altres, trobem al julivert, bròcoli, kiwi, papaia, caqui, alfàbrega, raïm o maduixes.

El pebrot vermell

En particular, el pebrot vermell conté més del doble de vitamina C que la taronja, per la qual cosa és interessant incloure’l en els nostres plats. Aporta àcid fòlic i vitamines A, E, i B6 que ajuden a millorar la digestió i protegir la salut cardiovascular. Es pot utilitzar en guisats o preparar farciments, al forn o crus en tota mena d’amanides.