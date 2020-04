Fer pa a casa durant el confinament

Una proposta per fer sense panificadora

Actualitzada 24/04/2020 a les 09:53

390 g de farina

350 ml d’aigua

5 g de llevat de forner sec

10 g de sal

Barregeu tots els ingredients amb les quantitats marcades

Quan la massa estigui ben agafada, tapeu el recipient amb un drap de cuina de coto

Deixeu fermentar la massa durant 12 hores a temperatura ambient

Agafeu el drap de cotó i l’enfarineu lleugerament

Poseu la massa fermentada sobre el drap i li aneu donant forma

Preescalfeu el forn a 250 graus amb un cassoleta dins

Ho coeu al forn durant 30 minuts

Traieu la tapa de la cassola i ho coeu 15 minuts més

Moltes persones opten aquests dies per cuinar la seva pròpia reposteria i fins i tot, opten per fer-se també el pa. És una bona proposta intentar-ho durant aquests dies de confinament.Per a començar, podem fer un pa bàsic o tradicional, després es pot provar amb altres pans afegint els ingredients que més ens agradin a la massa, com a llavors (sèsam, lli, xia), cereals (flocs de civada), fruita seca,espècies, herbes aromàtiques, perles de xocolata.Una proposta fàcil per a començar és la següent recepta. És important invertir temps a treballar la massa fins que tinguem una textura elàstica i que no es quedi pegada a les mans. Si no treballes la massa el temps suficient, es notarà en el resultat.Sobre els ingredients, és important tenir clar que cal incloure el llevat però hem fer servir el de forner. Aquest es pot trobar en els comerços en dos formats: llevat fresc o sec. En aquesta proposta utilitzarem el llevat sec.Ingredients per fer pa a casaRecepta per fer pa fàcil i sense panificadora