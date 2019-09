Recepta de l'Espineta amb Caragolins

«Santa Tecla gloriosa, mare dels tarragonins. Què tenim avui per dinar? Espineta amb caragolins!», diu l’últim vers del Ball de Dames i Vells

«Santa Tecla gloriosa, mare dels tarragonins. Què tenim avui per dinar? Espineta amb caragolins!», diu l’últim vers del Ball de Dames i Vells. En els tastos populars de la Festa és un plat típic de les festes congreguen un públic notable.Aquest plat típic tarragoní també és conegut com el Plat de Santa Tecla. És un un plat on s’utilitzen diversos ingredients.½ kg d’espineta si és de la part del llom; si no ho és, 1 kg1 kg de caragolins3 cebes3 dents d’all1 albergínia2 pebrots verds1 pebrot vermell2 pots de tomàquet natural triturat½ litre d’oli d’oliva verge1 cullerada de sal1 cullerada de pebre vermell1 bitxo petitFarigola1 got de vi blancEs posa l’espineta en remull i es va canviant l’aigua cada quatre hores a tall de boca. Per una banda, bullim els caragolins usant la farigola i el bitxo petit. S’han d’enganyar bé. Cal, doncs, primer posar el foc baix i, quan els caragolins hagin tret les banyes, pujar-lo fins al màxim. Des que l’aigua arrenca el bull, s’han de tenir un temps de quinze minuts.D’altra banda, tallem la ceba i els alls per fer el sofregit. Hi posarem la cullerada de pebre vermell abans de retirar-lo del foc. Després trossegem els pebrots verds i vermell i l’albergínia, per passar-los també a sofregir. Finalment, també sofregim l’espineta a la cassola, afegint-hi ara un got de vi blanc. Quan l’espineta faci xup xup, hi incorporem tota la samfaina i el tomàquet natural triturat. Ho remenem i barregem bé.Al cap de cinc minuts afegim els caragolins ja bullits i, als vuit minuts, parem el foc. L’espineta ja està cuinada. Aleshores tapem la cassola amb un tovalló i la deixem reposar tota la nit en un balcó.Recepta de Dionisia Somolinos Aragón, extreta de la web de l'Ajuntament de Tarragona.