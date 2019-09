Truita vegana: amb farina de cigró, pastanaga i porro

Un dels majors beneficis de la farina de cigrons és la gran quantitat de proteïnes vegetals que té i la fibra, que ajuda al trànsit intestinal i regula l'organisme

Ingredients per a 4 persones

Elaboració

Aquesta recepta és idònia per a vegans però també per aquelles persones que vulguin provar altres gusts i idees o vulguin menjar sense gluten. La farina de cigró prové dels cigrons secs es trituren i es redueixen a pols. El resultat és una farina més aromàtica que la farina de blat habitual i alhora molt més beneficiosa per a l'organisme que les farines tractades i processades. Aquesta farina de cigró a l'Índia se la coneix com besen, chana o gram. Una de les principals propietats de la farina de cigró és que és una farina que no té res de gluten. Un dels majors beneficis de la farina de cigrons és la gran quantitat de proteïnes vegetals que té i la fibra, que ajuda al trànsit intestinal i regula l'organisme.80 g de farina de cigró10 ml de vinagre5 g de farina d’arròs5 g de llevat100 g de patata50 g de pastanaga50 g de porro200 ml d’oli d’oliva2 g de sal1. Talleu a la brunesa la pastanaga i el porro, conservant una part per decorar el plat. Sofregiu-ho tot amb un raig d’oli d’oliva i una punta de sal.2. Talleu a daus la patata i fregiu-la. Després, afegiu-la a la verdura d’abans.3. Barregeu la farina de cigró, el vinagre, la farina d’arròs, el llevat i una punta de sal, i remeneu-ho amb unes varilles. Deixeu-ho reposar una hora perquè el llevat faci efecte.4. En una paella antiadherent ben calenta, afegiu un raig d’oli d’oliva i aneu cuinant les truites com si fossin truites d’ous.5. Amb la verdura que havíem conservat abans, feu una tempura de farineta: aconseguiu uns talls una mica grans, enfarineu-los i fregiu en oli ben calent.6. Emplateu la truita de farina i decoreu amb la tempura de les verdures.