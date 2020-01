Troncs de carabassó farcits

Aquesta recepta té una aportació baixa de calories, ja que la major part dels seus ingredients són verdures

Ingredients per a quatre persones

Elaboració

Aquesta recepta té una aportació baixa de calories, ja que la major part dels seus ingredients són verdures, encara que tant l'aspecte com el sabor resulten molt atractius. La recepta proporciona una mica de proteïnes, les del pernil i de l'ou dur, que s'afegeix al farcit i també la del formatge parmesà utilitzat per a gratinar.4 carabassons mitjans1 ceba i 1 porro200 g de xampinyons frescos50 g de pernil serrà1 ou2 cullerades d'oli d'oliva1 pessic de nou moscada1 pessic de julivert1 cullerada sopera de formatge ratllat parmesàSal i pebre1. En primer lloc, bulliu l'ou.2. Netegeu, trossegeu i piqueu els xampinyons, la ceba i el porro. Reserveu-los.3. Netegeu els carabassons, talleu-los en tres trossos iguals i poseu-los a bullir durant cinc o set minuts. És convenient que quedin forts i sencers.4. Deixeu-los refredar i buideu-los, deixant una cavitat per al farcit.5. Reserveu el carabassó extret.6. En una paella amb oli, sofregiu a foc lent la ceba, el porro i els xampinyons.7. Als cinc minuts, afegiu-hi el pernil ben picat, una mica de julivert i deixeu-ho coure uns minuts més.8. Tireu la sal, pebre i la nou moscada.9. Afegiu-hi la resta del carabassó reservat i l'ou dur, molt picat.10. Barregeu-ho bé i farciu els troncs de carabassó amb la barreja saltada.11. Afegiu-hi el formatge ratllat pel damunt i poseu-ho al forn uns deu minuts.12. Serviu en cada plat tres trossos de carabassó en posició vertical i guarniu-los amb pastanaga ratllada o una mescla d'enciams.