Postres de formatge mascarpone amb llimona i menta

Aquesta època és perfecta per crear receptes refrescants, senzilles i delicioses

Actualitzada 05/07/2019 a les 10:07

Ingredients

125 g de Llet condensada

1 Iogurt natural

100 ml de suc de llimona (2 llimones)

125 g de formatge mascarpone

10 fulles de menta fresca

Elaboració

Posar en un bol, la llet condensada, el suc de llimona i ralladura d'una llimona, el mascarpone, el iogurt i les fulles de menta.

Triturar fins que s'integrin bé els ingredients.

Provar i rectificar al gust.

Abocar en els gotets amb ajuda d'una màniga pastissera i refrigerar una hora o fins al moment de consumir.

A l'estiu volem gaudir de sopars a la fresca per aprofitar la baixada de temperatures de la nit. Una bona recomanació és pensar plats senzills, diferents i refrescants que ajudin a crear moments inoblidables. Aquesta recepta implica pocs minuts de preparació i la menta i la llimona li aporten un punt molt fresc. El mascarpone és un formatge elaborat amb nata dolça, de textura cremosa, color blanc i de gust suau. És originari de la Llombardia.És molt utilitzat per a elaborar el tiramisú però també per aquests gotets resulta ideal:Es pot aprofitar la fulla de menta per decorar el got i una rondanxa petita de llimona.*Recepta inspirada en les propostes de Nestlé