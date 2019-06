Refrescant i nutritiu Green Smoothie

Amb l'onada de calor, una bona aposta és consumir begudes i plats líquids, refrescants i nutritius

Ingredients

125 ml d'aigua mineral amb gas (podem obviar-ho si no ens agrada l'aigua carbonatada i afegir més llet vegetal)

75 g d'espinacs

175 g de plàtans

135 g de pera

125 ml de beguda d'ametlla

1 cullaradeta (2 g) de cacau en pols

5 g (1 cullerada) de quinoa tostada

Elaboració

Amb l'onada de calor, una bona aposta és consumir begudes i plats líquids, refrescants i nutritius. Aquesta beguda combina espinacs, fruita i beguda vegetal esdevenint una proposta molt nutritiva i saludable. Els espinacs són una hortalissa que conté més d’un 90% d’aigua i un 6% de fibra i per tant, una baixa proporció tant de proteïnes com de greixos i hidrats de carboni. Pel que fa a les vitamines, destaquen per la seva aportació de vitamina A, essencial per la vista, els cabells i la pell, vitamina C necessària per al bon funcionament del sistema immunològic i vitamines del grup B amb un paper important en l’aprofitament de l’energia provinent dels hidrats de carboni.Per la seva banda, els plàtans destàquen perquè conté molts hidrats de carboni. També conté minerals i fibra beneficiosa per a l’intestí.Amb l'ajuda d'una batedora de got, triturar els espinacs amb la beguda d'ametlles, fins a aconseguir una mescla homogènia. Afegir els plàtans, la pera i el cacau i tornem a batre. Si podem tenir la fruita congelada aconseguirem una beguda més freda i refrescant. Passem la preparació als pots i completem amb aigua amb gas.Decorar amb la quinoa torrada per damunt o troços petits de fruita.