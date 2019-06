Gaspatxo andalús, refrescant i nutritiu

Es converteix en un dels plats estrelles de la dieta mediterrània

Actualitzada 14/06/2019 a les 10:17

Ingredients del gaspatxo

Mig quilo de tomàquets madurs

un pebrot verd

1 cogombre

mitja ceba

1 dent d'all

1 llesca de pa (uns 50 g)

una cullaradeta de sal

2 cullerades de vinagre

3 cullerades d'oli d'oliva verge extra

20 ametlles torrades

Elaboració

Amb l'arribada de la calor, comencen a tenir ganes de menjars freds: amanides i sopes fredes com el salmonajero i el gaspatxo es converteixen en les receptes més desitjades. Esment especial per al gaspatxo, que es converteix en un dels plats estrelles de la dieta mediterrània. Encara que es pot preparar de múltiples formes i cadascú la pot adaptar al seu gust, la recepta més habitual inclou com a ingredients principals: tomàquets, cogombres, pebrots, ceba i all, aliments que aporten un gran nombre de nutrients. És, per tant, una opció perfecta i equilibrada, a més de molt fàcil de fer per aquest estiu. La manera perfecta per menjar hortalisses i refrescar-nos.Rentem els tomàquets i el pebrot ja que els triturarem amb pell. Posem en el got de la batedora el pebrot i el tomàquet a trossos, el cogombre pelat i trossejat i la ceba tendra pelada i en quarts. També afegim les ametlles. Afegim la sal i el vinagre, triturem tot durant diversos minuts fins a obtenir una textura cremosa. Podem afegir una mica d'aigua si volem una textura més líquida. És important deixar-lo refredar al frigorífic abans de servir. El decorarem amb uns dauets de la mateixa verdura emprada en la recepta