Gelats casolans de maduixa en cinc minuts

Preparar-ne de fruita natural és més senzill del que sembla i a grans i petits els encantarà

Actualitzada 07/06/2019 a les 10:03

Ingredients

200 g de llet condensada

200 g de formatge blanc cremós per a untar

1 llimona

350 g de maduixots nets

Elaboració

Tallar la part verda dels maduixots en un bol

Barrejar i triturar la llet condensada, el formatge, el suc de la llimona i els maduixots

Col·locar en els motlles per a pols i col·locar el palet.

Congelar.

Una altra versió encara més ràpida per tenir gelat és haver congelat prèviament les maduixes. I si vols evitar el sucre de la llet condensada pots fer servir iogurt grec, que sigui molt cremós. Així després de batir els igredients (no en excés perquè es tornaria massa líquid) tindrem un deliciós gelat casolà.Les maduixes aporten tota la vitamina C que una persona adulta necessita consumir en un dia. El poder antioxidant dels maduixots no recau només en el seu contingut en vitamina C sinó que també contenen antocianines i vitamina E, que ajuden a protegir el cos de substàncies oxidants com els radicals lliures. Un bon consum d'antioxidants ajuda a prevenir malalties cardiovasculars.*Recepta inspirada en Nestlé Cocina