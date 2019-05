Faves ofegades amb calamars

La fava és una d'aquestes llegums que aporta proteïnes i està molt present a la cuina catalana

Ingredients per a 4 persones

Elaboració

Els nutricionistes coincideixen a afirmar que una dieta sana i equilibrada ha de tenir en els llegums un dels seus principals pilars. La fava és una d'aquestes llegums que aporta proteïnes i està molt present a la cuina catalana. Redueix el colesterol i la hipertensió, ric en antioxidants i en algunes vitamines del grup B.Per la seva banda, el calamar és un aliment molt baix en greix i calories. Té un alt contingut en proteïnes de bona qualitat, que permeten el creixement i manteniment de les estructures del nostre cos. Pel que fa a micronutrients, destaca pel seu contingut en vitamines A, B3, B12 i minerals com el calci i Iode, potassi, el magnesi, el zinc, el fòsfor, el ferro i el manganès.Aquest plat és una combinació perfecta per a gaudir d'una proposta saludable i exquisida.1 kg de faves desgranades4 calamars mitjans4 cebes tendres1/2 manat d'alls tendres1/2 manat de menta fresca1/2 fulla de llorerJulivert1 copeta d’anís o de vi dolçSal i oli d’oliva verge extra1. Netegeu els calamars i trossegeu-los.2. Peleu i trinxeu les cebes i els alls.3. En una cassola amb un raig d’oli, ofegueu lentament la verdura.4. Afegiu-hi els calamars. Saleu-ho i deixeu-ho coure a poc a poc.5. Afegiu-hi les herbes aromàtiques i les faves. Reserveu unes fulles de menta per al final.6. Remeneu-ho tot i afegiu-hi el licor. Saleu-ho una mica.7. Afegiu-hi una mica d’aigua, tapeu-ho, si pot ser amb un paper parafinat al damunt i la tapa.8. S'ha de coure uns 10-15 minuts segons la mida i tendresa de les faves.9. Serviu-ho amb la menta pel damunt.