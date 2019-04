Recepta fàcil per fer les torrades de Santa Teresa

Són típiques de l'època de Quaresma i Setmana Santa

Ingredients

Una barra de pa del dia anterior

4 ous

1 litre de llet

1 tassa de sucre

Un tros de pela de llimona i un altre de taronja

Canyella en branca

Una culleradeta de canyella en pols

Oli per a fregir: 3/4 de litre

Preparació

Comencem per posar a escalfar la llet en un cassó amb la meitat del sucre.

Afegim la pela de taronja, la pela de llimona i la branca de canyella. Anem removent perquè es dissolgui el sucre i s'aromatitzi la llet.

Mentre la llet s'escalfa, tallem el pa dur en rodanxes d'aproximadament centímetre i mig per a després remullar-les durant 10 o 12 segons i les reservem en un plat i deixem que es xopin i reposin durant una hora.

Posem una paella al foc amb abundant oli per a fregir, i mentre aquest s'escalfa batem els quatre ous en un bol. Quan l'oli estigui llest per a fregir, anem passant les llesques de pa remullades per l'ou i les posem a fregir fins que tinguin un color tostat per totes dues cares.

En treure-les les posem sobre un paper per absorbir l'excés d'oli

Llesques amb ou amb mel

Llesques amb ou amb xocolata

Llesques amb ou amb anís

Llesques amb ou amb vi

Les torrades de Santa Teresa o 'torrijas' amb ou són un de les postres més tradicionals i antics. Aquestes llesques amb ou i amb llet són típiques de l'època de Quaresma i Setmana Santa, i cada persona les prepara amb el seu toc personal. La canyella és un toc fonamental i solen endolcir-se amb sucre o mel.Poden fer-se amb almívar o amb vi, però les més conegudes són les llesques amb ou amb llet, i les primeres receptes documentades daten de fa segles, quan es preparaven per a ajudar les dones que havien donat a llum a recuperar-se.Existeixen altres variants que poden fer aquestes postres més originals. Aquestes són algunes de les més famoses:Aquesta varietat consisteix a afegir-li mel a la llesca amb ou, dotant-la així d'un sabor més dolç.Es tracta d'una de les receptes més noves. Es tracta d'afegir-li xocolata fosa amb l'objectiu de barrejar sabors.Es preparen igual que les tradicionals llesques amb ou amb llet però se li afegeix una mica d'anís. L'autèntica recepta de llesques amb ou per a Setmana SantaEl procediment és igual que en l'exemple anterior, però en aquest cas de xoparan amb vi. 5. Llesques amb ou amb crema És la recepta més elaborada, s'allunya una mica més del sabor tradicional de les postres. Les llesques amb ou s'emplenen amb crema pastissera, per això el procés és més llarg.