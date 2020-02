Propostes per gaudir d'un sopar romàntic i especial el dia de Sant Valentí

Molts aliments se’ls atribueixen propietats afrodisiaques com la xocolata, les ostres, la canyella, la menta o el ginseng

Avui és Sant Valentí, una celebració tradicional en alguns països anglosaxons, en la qual els nuvis, enamorats o parelles s’expressen el seu amor i desig. La gastronomia ha jugat un paper important en el joc de la seducció i el plaer. Molts aliments són considerats com afrodisíacs, rebent aquest qualificatiu en honor a Afrodita, la deessa grega de l’amor i la bellesa. Per això, un sopar exquisit, en un restaurant càlid i agradable pot ser una interessant proposta per avui. Avui és una cita important pel sector de la restauració i la gastronomia és un reclam per les parelles.Tanmateix, també podem optar per crear un ambient romàntic a la nostra llar, jugant amb les llums, música relaxant i una taula decorada de manera elegant i pensar en cuinar un deliciós menú. Sigui quina sigui la nostra opció, podem incorporar aliments considerats afrodisíacs com per exemple:Estimulen la producció i alliberament hormones sexuals com la testosterona i tenen alt contingut en zinc, que afavoreix la circulació sanguínia.Ja presa pels asteques en honor a la Deessa de la Fertilitat. La xocolata, històricament, és l’afrodisíac número u. Hi ha arguments científics que avalen les propietats afrodisíaques de la xocolata, amb propietats que emulen a endorfines i substàncies produïdes per l’organisme.Són riques en vitamina C, per la qual cosa estimulen de forma directa les glàndules endocrines i el sistema nerviós, que ens fa estar més receptives davant qualsevol estímul sexual.Té moltes propietats i a la Xina es considerava una herba divina. Té fama de ser un eficaç potenciador sexual, i hi ha els qui el prenen en forma de te tebi uns 20 minutos com a estimulant sexual.La menta és una de les herbes més utilitzades, perquè té diverses propietats medicinals, entre les quals es troben la possibilitat d’alleujar les molèsties estomacals. És coneguda per incrementar la libido i ajudar enfront de la disfunció erèctil.Segons un estudi de la Universitat de Guelph (Canadà), el ginseng i el safrà són dels millors afrodisíacs naturals. Els efectes d’aquestes espècies es produeixen a nivell fisiològic.Un got o dos de vi, sense excedir-nos, relaxa i ajuda a estimular els sentits. Pot ser una opció d’encetar un sopar especialment pensat per gaudir de la gastronomia i l’amor.