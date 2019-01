Una crema suau i deliciosa amb bròquil, coliflor i ametlles

La textura suau d’aquesta crema fan que aquest plat sigui una bona manera d’incorporar aquestes hortalisses a la dieta

Actualitzada 04/01/2019 a les 10:11

Ingredients per a 4 persones

1/2 coliflor

½ bròquil petit

1 ceba

1 litre d’aigua o de brou vegetal

1 gra d’all

20 g d’ametlles torrades i pelades

1 pessic de nou moscada

2 cullerades soperes d’oli d’oliva

julivert

sal iodada i pebre

Elaboració

Amb el fred cada cop ve més de gust una crema per entrar en calor quan arribem a casa. Sovint repetim sempre les mateixes textures i sabors. Proposem aquesta recepta que inclou verdures que no s'acostumen a fer servir triturades però que combinades amb la resta d'ingredients donen un plat exquisit i molt adient pel fred hivern. La textura suau d’aquesta crema fan que aquest plat sigui una bona manera d’incorporar aquests productes a la dieta. També és una bona manera per tal que els més petits tastin aquestes hortalisses.Es cou la ceba pelada i tallada fina dins d’una cassola amb l’oli fins que estigui estovada. S’hi afegeix la coliflor neta i tallada a brots petits, juntament amb el brou o aigua i sal, i es deixa coure durant uns 20 minuts. Es cou al vapor el bròquil tallat a brots, es refreda en aigua freda. S'afegeix una part i l'altre es reserva. Es fa una picada amb l’all, les ametlles i la nou moscada, i s’afegeix a la cassola passats els 20 minuts.Un cop la coliflor és cuita, es tritura tot procurant que quedi una crema homogènia. Se serveix la crema decorada amb el bròquil i làmines d’ametlla torrada.Entre els molts minerals que conté la coliflor hi ha potassi, fòsfor, sofre, calci i magnesi. Les fulles contenen vitamina A i la inflorescència vitamina C. La coliflor, com altres hortalisses, exerceix sobre l’organisme certa acció diürètica i laxant. El bròquil és una hortalissa que conté fibra, calci, fòsfor, vitamina A i substàncies antioxidants.L’ametlla és un aliment molt energètic, per la gran quantitat de greixos que conté. És una bona font de proteïna i també aporta hidrats de carboni. Aquest fruit conté una gran proporció de minerals, entre els quals predomina el fòsfor. També conté potassi, magnesi, calci i vitamina E.