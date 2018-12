Enlloc de xocolata podem fer servir torró de xixona per fer-les encara més nadalenques

Actualitzada 21/12/2018 a les 13:09

Ingredients

Dues masses brisa, quebrada o dolça

Un ou petit

Cacao en pols

Una rajola de xocolata blanca per fondre

200 ml de nata per muntar

Elaboració

Pre-escalfar el forn a 180 °C

Fondre la xocolata al bany maría o al microones, segons indiqui cada marca

Deixar refredar lleugerament.

Muntar la nata

Barrejar la meitat de la nata amb la xocolata, de manera constant, fins que quedi una barreja homogènia.

Afegir la resta de la nata muntada i col·locar-la en una màniga pastissera i deixar-la en el refrigerador. Desenrotllar la massa brisa i amb ajuda d'un cortapasta en forma d'estrella, formar unes 8.

Ficar-les al forn sobre el paper, pintades amb ou batut, uns 6-8 minuts fins que estiguin daurades.

Deixar-les refredar i emplenar-les amb la mousse de xocolate blanc i tirar per sobre el cacao en pols en el moment de servir-les.

Continuem amb les idees per sorprendre amb receptes fàcils de fer i molt dolces. A continuació proposem unes galetes que són suaus i, tot i que són dolces, són lleugeres amb el mousse de xocolata blanca. Enlloc de xocolata podem fer servir torró de xixona per fer-les encara més nadalenques.Podem decorar amb fruits vermells per fer-ho encara més original.