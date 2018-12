Una recepta fàcil per sorpendre als convidats aquestes festes

Actualitzada 14/12/2018 a les 09:42

Ingredients

200 g (1/2 llauna petita) de llet condensada

50 ml d'oli de girasol

190 g (3 rodanxes) de pinya en el seu suc

240 g de farina

4 ous mitjans

16 g de llevat en pols

60 g de coco ratllat

Elaboració

Pre-escalfar el forn a 180º

Triturar la pinya.

En un bol batre els ous amb la llet condensada.

Afegir la pinya i l'oli i batre.

Incorporar el llevat i la farina tamisada i batre.

Afegir el coco ratllat i barrejar.

Abocar la barreja en un motlle de 20 cm prèviament engreixat i amb farina o folrat amb paper de forn.

Fornejar a 180º durant 45-50 minuts.

Desmotllar i deixar refredar damunt d'una reixeta.

Continuem amb idees per sorpendre als nostres convidats en els sopars de Nadal. També una opció fàcil i deliciosa si volem portar algun dolç en una de les visites familiars o amb amics que farem aquests dies.La pinya i el coco aportaran un toc especial i més exòtic a aquest pastís de Nadal. En particular la pinya dona una textura humida al coc que el fa únic. D'altra banda, podem optar per una cobertura de xocolata o una cobertura de sucre de llustre amb fruits vermells que donaran una impressió més nadalenca.