Pastís de galetes amb llet condensada i café

Són unes postres de fàcil elaboració i una aposta segura per posar la cireta a un àpat festiu

Folrar un motlle de plum cake de 21 cm x 11 cm amb paper de forn.

Diluir el Nescafé en l'aigua calenta.

Batre la llet condensada amb formatge i barrejar amb el torró esmicolat.

Posar una capa de galetes mullades en el cafè, en el fons del motlle i cobrir amb una capa de crema. Repartir per damunt una altra capa de galetes i una altra de crema i així fins a acabar amb una capa de galetes.

Deixar un mínim de 4 hores en la nevera. Treure i decorar amb la nata muntada i uns grans de cafè com a decoració.

Ingredients200 g de Llet condensada100 g de torró de Xixona450 g de formatge blanc cremoso per untar300 g de galetes rectangulars20 g/ 4 cullaradetes de NESCAFÉ Classic150 ml d'aigua75 ml de nata per muntarUna versió igual de fàcil per aquells que no els agradi el sabor a café, és fer una nova versió de llimona i canyella. Entre els ingredients haurem d'afegir 150 ml suc de llimona. Després de barrejar la llet condensada i la nata, afegiríem el suc de llimona. Les galetes per aquesta vesió, seríen les de canyella.