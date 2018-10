Pastís casolà de llimona i llet condensada

Una recepta dolça i suau que captivarà a grans i petits

Actualitzada 05/10/2018 a les 13:21

Ingredients

Preparació

Escalfar el forn a 180º.

Posar en un bol per aquest ordre la llet condensada, la llet, l'oli, la farina, el llevat i la ralladura de llimona.

Barrejar tot bé (queda una massa densa).

Batre les clares a punt de neu i incorporar-les a poc a poc a la preparació anterior barrejant amb moviments suaus i envolupants perquè no baixi.

Abocar la preparació en un motlle de 20 cm prèviament greixat i enfarinat i repartir les ametlles.

Fornejar uns 40 minuts aproximadament

Deixar uns minuts en el motlle en retirar-ho del forn, treure del motlle i acabar de refredar en una reixeta.

Aquest pastís és de fàcil elaboració. Et sorprendràs pel seu deliciós sabor i suau textura. Per decorar pots fer servir sucre glass, flors naturals o ratlladura de llimona o taronja. Tanmateix, la llimona és completament opcional. La recepta original no en porta. D'altra banda, el fet de portar llet condensada fa que el pastís no necessiti cap aportació de sucre per ser ben dolç.200 g de llet condensada8 clares d'ou250 g de farina10 g de llevat en pols100 ml d'oli de girasol50 ml de llet semidesnatada30 g d'ametlles laminadesralladura de mitja llimona