Llenties amb arròs i bolets

Una altra saborosa proposta per gaudir dels bolets de temporada

Actualitzada 10/10/2018 a les 13:33

Ingredients per a 4 persones

Elaboració

Es posen dins d’una olla les llenties, l’api, el llorer, el porro i la pastanaga tallats en dos trossos, i es cobreixen amb aigua (el doble o triple de volum d’aigua que de llenties) i quan comenci a bullir, es baixa la intensitat del foc perquè el bull sigui suau. Es remenen de tant en tant perquè no s’enganxin.

Transcorreguda una hora, se separa el porro, l’api i la pastanaga, i es trituren. Després, s’aboca el puré de verdures sobre les llenties, s’afegeix l’arròs i es dona un bull suau al conjunt d’uns 15-20 minuts.

Mentrestant, en una paella amb una cullerada d’oli es daura el pernil, i es reserva.

En una altra paella se salten els bolets nets amb la resta d’oli, i s’hi afegeix l’all i el julivert picats. Es remena i es reserva.

Just acabada la cocció de les llenties amb l’arròs, s’afegeixen els bolets, la sal, i es remena bé.

En el moment de servir-ho, es decora cada plat amb el pernil cruixent o, si volem evitar la carn, ceba cruixent o fulles de julivert fregides i cruixents.

Les llenties no solen agradar molt als petits de la casa, però com a consum és molt beneficiós cal buscar una recepta que els resulti agradable per menjar-les. Aquesta recepta de llenties amb arròs és ideal perquè ells les consumeixin perquè el sabor és combina amb el d'altres ingredients.200 g de llenties remullades50 g d’arròs blanc rodó1 brot d'api1 pastanaga1 porro1 fulla de llorer1 gra d’all8 brots de julivert50 g bolets variats2 talls de pernil tallats a tires4 cullerades soperes d’oli d’oliva verge extraSalLa barreja de llenties i arròs és l’exemple més clàssic de combinació de llegums i cereals que ofereix una aportació proteica de qualitat (independentment de si s’utilitza pernil), que permet substituir la ració de carn, peix o ous del menú. La utilització de l’oli d’oliva i l’addició de les hortalisses augmenta encara més el valor nutricional del plat.