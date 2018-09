Postres de tardor, dolces i saludables

Tot i que alguns ingredients potser encara no han arribat al mercat, es pot pendre nota per quan arribin els productes de temporada com castanyes o boniatos

La característica principal d'aquest plat és la utilització de productes típics de la tardor, així com la seva facilitat de preparació. Us aconsellem aquesta preparació com a cloenda d'un àpat més aviat suau. Tot i que alguns ingredients potser encara no han arribat al mercat, es pot pendre nota per quan arribin els productes de temporada pròximament.2-3 rodanxes de moniato2-3 castanyes2-3 llesques de codonyat1 grapat petit de pinyons (una cullerada sopera)2-3 cullerades soperes de xocolata calenta2-3 fulles de menta1. Presenteu tres rodanxes de moniato cuit al forn en un plat de postres.2. Afegiu-hi una llesca de codonyat i una castanya bullida (que estigui toveta) al damunt.3. Regueu els tres turons amb xocolata desfeta, i guarniu-los amb quatre o cinc pinyons i la fulla de menta.Aquestes postres són més energètiques que unes postres a base de fruita fresca. Aquest plat representa més o menys el doble d'energia i de sucres que una peça de fruita mitjana, però menys energia i sucres que unes postres de pastisseria. La densitat nutritiva del boniato és molt alta. Els seus nutrients majoritaris són els hidrats de carboni, composts per igual per midons complexos i sucres simples. Aquests són més abundants com més madur està i més temps ha estat emmagatzema. Es important destacar que gràcies a les característiques nutricionals dels ingredients, no hi ha pràcticament contingut de greixos ni de colesterol.