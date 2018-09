Ous al plat amb bolets

Són moltes les receptes delicioses per gaudir-ne d'aquest aliment de temporada: els bolets

Actualitzada 21/09/2018 a les 09:01

Ingredients per a quatre persones

4 ous grossos

250 g de tomàquets madurs

200 g de bolets variats

2 grans d'all

2 cullerades soperes d'oli d'oliva

Sal i pebre

Preparació prèvia

Elaboració

En un cassó amb oli es posen a coure els alls picats fins que comencen a agafar color.

S'hi afegeixen els bolets i el tomàquet, sal i pebre, i es cou uns 10 minuts.

Es reparteix la preparació en 4 cassoletes que puguin anar al forn.

Se separen les clares del rovell de l'ou, es posa una a cada cassoleta i es couen al forn, ja calent a 190º, durant uns 3-4 minuts, fins que quedin preses.

S'hi afegeix un rovell a cada cassoleta i es deixa coure uns 2 minuts més.

Presentació

En arribar les pluges de la tardor, un gran nombre de persones es desplacen als boscos amb l'afany de passar una estona d'esbarjo i omplir de bolets els cistells. Són moltes les receptes delicioses per gaudir-ne d'aquest aliment. Cal recordar, que entre les recomanacions de la Generalitat pel consum d'aquest producte si l'agafem nosaltres mateixos de la muntaya, està la de consumir únicament aquells bolets que se saben identificar sense cap mena de dubte.Hi ha multitud de varietat de bolets però, en general, es tracta d'un aliment que inclou un alt percentatge en aigua, en una proporció aproximada d'entre el 80 i el 90%. En conseqüència, també podem afirmar que és un aliment poc calòric, ja que aporta d'entre 25 i 35 calories per cada 100 grams consumits. D'altra banda, també cal dir que tampoc no cal abusar-ne del seu consum, ja que els bolets poden arribar a provocar digestions pesades. El contingut vitamínic és alt i hi destaquen, especialment, les del grup B, com la B2 i la B3. Pel que fa a la vitamina B3 potencia el creixement i l'aprofitament de l'energia.Compartim una d'aquestes delicioses receptes per gaudir d'un producte de temporada com és el bolet:Es netegen i es ratllen els tomàquets. Es netegen els bolets i es tallen a quarts.Si es vol donar un acabat especial, es pot incorporar una mica de formatge baix en greix en el moment d'afegir el rovell.Se serveix en cassoletes individuals.