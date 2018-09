Ous bullits amb escalivada

Aquest plat amb l'ou com a ingredient principal pot esdevenir un segon plat molt complet

Actualitzada 14/09/2018 a les 12:35

Ingredients per a 4 persones

4 ous

200 g de tomàquet escalivat

250 g de pebrot vermell escalivat

250 g d'albergínia escalivada

2 grans d'all

2 cullerades soperes d'oli d'oliva

Sal i pebre

Elaboració

Una altra versió de la recepta

Es considera que les proteïnes de l'ou són les de més qualitat entre tots els aliments. Per digerir i absorbir millor els nutrients d'aquest aliment, així com per millorar la qualitat higiènica, és convenient prendre'l cuit i evitar preparacions amb ou cru (maioneses i cremes, entre d'altres), sobretot fora de casa.És important tenir en compte que, per la qualitat nutricional de l'ou, aquest s'inclou dins el grup dels aliments proteics. Se'n recomana un consum de 3 a 4 racions a la setmana. Aquest plat amb l'ou com a ingredient principal pot esdevenir un segon plat molt complet: les hortalisses de l'escalivada aporten antioxidants variats, fibra abundant i diverses vitamines i minerals. Es pot acompanyar amb pa i postres làctics o fruita fresca per aconseguir un menjar encara més complet.1. Bulliu els ous i peleu-los.2. Peleu els tomàquets, els pebrots, les albergínies i els alls.3. Talleu les hortalisses a tires i piqueu els alls.4. Condimenteu-ho amb oli, sal i pebre.5. Repartiu la preparació en quatre plats, amb els ous tallats a rodanxes per sobre.Un altra recepta similar són els ous durs bullits barrejats amb l'escalivada. Podem partir els ous per la meitat i els hi traiem el rovell.- En un recipient barregem l'escalivada trocejada amb el rovell dels ous previament picat, l'oli d'oliva, el vinagre, la sal i el pebre (al gust).- Omplim les meitats dels ous amb compte fins que estiguin ben plenes.- La barreja d'escalivada i ou que ens ha sobrat la podem escampar per la safata on ho servirem abans de posar-hi els ous farcits.