És també una manera diferent per tal que els nens mengin aquesta verdura

Elaboració

Les mandonguilles d’espinacs són, per la seva forma de presentació, una alternativa vegetariana d’un plat tan típic com són les mandonguilles de carn. Els seus ingredients, a banda dels espinacs, són els ous i el formatge, que a banda de greixos saturats i colesterol, aporten proteïnes completes. Per això, és recomanable completar el plat amb un primer o una guarnició que aportin més hortalisses i verdures i, sobretot, hidrats de carboni (pasta, patata, arròs, quinoa, búrgul, mill, etc.). És també una manera diferent per tal que els nens mengin aquesta verdura, que habitualment, no volen si està només cuita.800 g d’espinacs100 g de formatge blau4 grans d’all2 ousPa ratllatOli d’olivaSal iodada i pebreEs netegen els espinacs i se’n tallen els troncs.Es fan coure els espinacs, en aigua bullent i salada de 2 a 3 minuts si són frescos, o fins que s’hagin desfet els blocs si són congelats.S’escorren i es reserven; quan ja estan freds, s’acaben d’escórrer amb les mans procurant treure tota l’aigua que porten.Es posa una cullerada sopera d’oli a escalfar en una paella i s’hi afegeixen els alls ben picats i els pinyons.Quan comencen a daurar-se, s’hi afegeixen els espinacs, la sal i el pebre. Es deixa sofregir uns 2 minuts i es reserva fins que es refreda.Es barregen bé els espinacs amb els ous batuts i el formatge esmicolat i s’hi afegeix el pa ratllat fins que quedi tot ben lligat.Es fan les mandonguilles i s’enfarinen.Es fregeixen en una paella amb oli abundant i calent.Una vegada daurades, es posen a escórrer en una reixa, perquè deixin anar l’oli sobrant.Es poden acompanyar amb una salsa beixamel.