Amanida tèbia de mongetes de la granja

La recepta que compartim, inclou llegums un grup d’aliments molt valuós des del punt de vista nutricional

Actualitzada 03/08/2018 a les 13:24

Elaboració

És temps d'amanida. Venen de gust i són sanes i saludables. És important tenir en compte el valor nutricional dels aliments per tal de que sigui una amanida equil·librada que pot ser fins i tot un plat únic si compta amb tots els ingredients necessaris. En aquesta ocasió, la recepta que compartim, inclou llegums un grup d’aliments molt valuós des del punt de vista nutricional, així com des de la vessant gastronòmica.800 g de mongetes de la granja2 pebrots vermells1 ceba de Figueres1 bulb de fonoll1 llimona1 manat petit de julivert2 grans d’all1 brot de romaní, si pot ser, fresc1 fulla de llorer6 cullerades soperes d’oli d’oliva verge extra1 cullerada sopera de vinagre de vi negresal i pebre1. Es netegen els pebrots i s’unten amb oli.2. Es posen a coure al forn amb el grill encès i al més a prop possible, perquè se socarrimin les pells sense que s’estovin.3. Una vegada socarrimats, es posen en un recipient tapats una estona.4. Quan s’han refredat, es pelen, es retiren les llavors i es tallen a trossos.5. Es prepara l’amaniment barrejant dins una tassa la sal, el pebre, el vinagre i l’oli.6. En una cassola es posa a coure la ceba pelada i picada fina, juntament amb dues cullerades soperes d’oli durant 3-4 minuts.7. S’hi afegeix l’all pelat i picat, el fonoll tallat a daus petits, el romaní i el llorer, i es cou uns 5 minuts, remenant de tant en tant.8. S’afegeixen les mongetes i es cou uns 2 minuts més.9. Seguidament, es treu del foc, deixant-ho refredar uns minuts.10. En un bol es barregen les mongetes, els pebrots, la pela de la llimona ratllada, el julivert net i picat i l’amaniment.11. Es rectifica de sal i pebre i se serveix tebi.En coure els pebrots vermells, es pot aprofitar l’escalfor del forn, i per tant, economitzar energia, coent uns moniatos, unes patates (que es poden utilitzar com a guarnició en un altre àpat) o torrant unes ametlles, per exemple.