Unes postres fresques per l'estiu: mousse de cava

Una recepta apta pels sopars a la fresca que es fan per les revetlles

Actualitzada 15/06/2018 a les 12:34

Ingredients per quatre persones

Elaboració

En èpoques de revetlles, Sant Joan i festes majors de les localitats els sopars a la fresca amb la colla d'amics o la família, són d'allò més típic. A vegades les postres és el que pot portar més mal de cap. La mousse de cava és una recepta ben fresca i molt adequada per aquests dies. És fàcil i molt ràpida de fer, en tan sols 10 minuts ja pot estar acabada i llesta per ser servida. Amb una textura suau i lleugera aquesta recepta es pot preparar tant amb cava com amb altres espumosos dolços, com per exemple la sidra.250 g de gelat o sorbet de llimona250 ml de nata per muntar40 g de sucre200 ml de cava2 rovells d'ous2 clares d'ou40 g de gerdsunes fulles de menta1. Separeu les clares d'ou dels rovells i dipositeu-los en recipients diferents.2. Agafeu la nata i el sucre, munteu-ho tot junt i també deixeu-ho reposar en un recipient.3. Agafeu els rovells d'ou, el cava i el gelat de llimona i tritureu-ho tot fins a formar una crema ben lligada.4. Uniu aquesta crema homogènia amb la nata muntada fins a adjuntar-ho tot.5. En un altre recipient batiu les clares d'ou fins que arribin al punt de neu. Aquest punt és el més important, ja que l'esponjositat de la mousse dependrà del punt de neu de les clares.6. Barrejeu les clares d'ou amb la crema de cava fins que tot quedi ben unit, amb moviments suaus perquè quedi ben esponjós.7. Finalment, aboqueu la massa en gots o bols individuals i acompanyeu la mousse amb unes fulles de menta i trossets de gerds per decorar.