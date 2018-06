Sopa freda de meló amb encenalls d'ibèric i menta

Una recepta ben refrescant i lleugera, apropiada per a tots els membres de la família

Actualitzada 08/06/2018 a les 10:58

Ingredients per a quatre persones

Elaboració

Es tracta d'una recepta ben refrescant i lleugera, apropiada per a tots els membres de la família. És de fàcil i ràpida preparació i podeu deixar-la a punt abans de l'àpat. És una bona proposta per a dietes baixes en energia, per a dietes baixes en sal (substituint els encenalls de pernil per uns pinyonets torrats i sense afegir-hi sal) i també apropiada per a dietes baixes en greixos (podeu prescindir de la crema de llet, afegir-hi el iogurt desnatat i els pinyonets en lloc del pernil). Podem evitar els encenalls d'ibèric en dietes vegetarianes i optar cruixent de ceba.1 meló per a quate persones (uns 200-250 g de pes net per cap)2 cullerades soperes de crema de llet1 iogurt natural1 pessic de pebre negre40-50 g d'encenalls de pernil ibèricUnes fulles de menta fresca1. Peleu i traieu les llavors del meló.2. Reserveu un parell de talls, talleu la resta de la polpa a trossos i tritureu-la fins a obtenir una crema ben fina.3. Condimenteu-la amb una mica de sal i pebre negre (opcional) i reserveu-la.4. En el moment de servir la crema, afegiu-hi un parell de cullerades soperes de crema de llet i el iogurt natural i remeneu-ho tot.5. Talleu els trossos de meló reservats a daus menuts o feu-ne boles i afegiu-les.6. Serviu la crema ben freda, guarnida amb els encenalls de pernil ibèric, els daus de meló i les fulles de menta fresca picada.