Remenat de bròquil amb alvocat

Una manera sana de menjar el bròquil en amanida

Actualitzada 01/06/2018 a les 09:45

Ingredients per l'amanida:

Elaboració

El bròquil és un aliment deu, una de les hortalisses més consumides arreu del món i, tot i que té els seus detractors (especialment els més petits), es tracta d’un aliment d’allò més saludable. De fet, els beneficis que aporta el bròquil al nostre organisme són molts. Normalment, el mengem cuinat al vapor però també es pot menjar cru, aspecte que el fa perfecte per poder menjar en amanides ara que ve més de gust que les verdures cuites.Aquesta hortalissa té importants propietats anticancerígenes i a l’hora ajuda a desintoxicar l’organisme gràcies a la seva propietat antioxidant que elimina toxines, radicals lliures i l’àcid úric, purificant així la sang i la pell. Tot això es tradueix en un aliment ideal per protegir el cor i prevenir malalties cardiovasculars i hipertensió arterial, així com millorar l’aspecte de la pell aportant més col·lagen.1 bròquil2 alvocats100 g de ametlla Marcona2 tomàquets2 cebes tendres1 gra d’all1/2 llimonaOrengaOli d‘oliva verge extraSal de l’HimalayaTrosseja el bròquil i pica les ametlles. Barreja-ho i reserva.Obre i desossa els alvocats, pela’ls i talla el gra d’all. Esprem mitja llimona i incorpora els ingredients a la batedora. Mentre ho bats, afegeix un rajolí d’oli i una mica de sal de l’Himàlaia.Deixa macerar el bròquil amb la salsa durant 4 hores, aproximadament, per aconseguir que la llimona s’estovi i cuini el bròquil. Prepara una amanida amb els tomàquets tallats a rodanxes i les cebes trossejades. Amaneix-lo amb oli, sal i orenga.*Recepta de Veritas