Recepta per un esmorzar diferent: batut especial de civada i plàtan

Porta civada amb mantega de cacauet i melmelada sense sucre afegit

Actualitzada 25/05/2018 a les 10:10

Ingredients

90 grams de flocs de civada

200 ml de llet (podem fer servir llets vegetals com la de soja)

1 cullerada de xarop d'auró o xarop d'atzavara (altres edulcorants naturals i saludables poden ser xarop o melassa de cereal ecològic, mel crua ecològica, estèvia, xarop de poma)

2 cullerades de mantega de cacauet o d'ametlles

2 cullerades de melmelada de maduixes o gerds

2 plàtans, trossejats

Cacauets trossejats per decorar

L'esmorzar no té per què ser monòton. Podem innovar i introduir nous ingredients que, si a més són saludables, aportaran tot el necessari per afrontar el dia amb tota l'energia que necessitem. Des del Diari Més compartim aquesta recepta saludable i deliciosa que, a més, es pot elaborar sense pràcticament sucre.El batut o púdin de civada amb mantega de cacauet i melmelada és una opció saludable i ràpida de preparar. Si no per cada dia, podem reservar-la pel cap de setmana quan esmorzem amb més tranquil·litat.Hi ha diverses formes de preparar aquesta recepta. Pots tirar tots els ingredients en un pot amb tapa, remoure, tapar-ho i deixar reposar tota la nit a la nevera i afegir l'endemà el plàtan per tal que no s'oxidi aquesta fruita. La segona opció és tirar només els flocs de civada i la llet i afegir la resta d'ingredients l'endemà. Abans de servir remou i afegeix més llet si consideres que ha quedat molt sec o espès.La mantega de cacauet la venen en molts supermercats però si volem evitar el sucre i els olis refinats podem fer-la nosaltres mateixos a casa o buscar-la a botigues de productes més naturals. El mateix succeeix amb la melmelada. És recomanable fer servir-ne sense sucre per tal que sigui un esmorzar equilibrat, o fer-la de manera casolana.La civada és un cereal energètic, molt nutritiu, ric en àcids grassos essencials i en aminoàcids. És rica en hidrats de carboni complexos, que s'absorbeixen de forma lenta i, per tant, també alliberen els sucres de forma lenta i progressiva. Conté molts minerals com el zinc, el calci, el ferro i el iode, i és un dels grans que té més sílice, per això serveix per renovar els ossos i el teixit connectiu, en especial els músculs cardíacs.*Recepta inspirada en la pàgina Danzadefogones.com